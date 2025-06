Ignacio Malcorra se solidarizó con los nenes sancionados de Newell's: "Me da tristeza"

Todo esto por haberse sacado una foto con un jugador del clásico rival. El caso se volvió viral, generó indignación en redes sociales y fue cuestionado por figuras destacadas, incluido el técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, quien consideró desproporcionado el castigo.

“Fui a ver a mi hijo y, como siempre, había chicos que me saludaron y pidieron una foto. Me pasa en todas las canchas de Rosario, sea del club que sea. Uno trata de sacarse fotos con todos los nenes, porque cuando era chico también me hubiera gustado vivir eso”, explicó Malcorra, visiblemente molesto por el giro que tomó el episodio.

Según relató, en ningún momento pensó que esa imagen, tomada con total naturalidad, pudiera generar una represalia. “Fue una simple foto que se saca un niño con cualquier jugador de Primera. No entiendo cómo se puede sancionar eso. Me sorprende todo lo que pasó”, agregó.

Desde Newell’s, tanto el presidente Ignacio Astore como el entrenador Cristian Fabbiani intentaron justificar la medida alegando que fue una forma de proteger a las familias de los chicos frente a eventuales hostigamientos dentro del ámbito del club. Sin embargo, lejos de calmar la situación, esas declaraciones alimentaron aún más las críticas.

La sanción no solo fue repudiada por hinchas y jugadores, sino que también puso en discusión el rol de las instituciones deportivas en la formación de valores. El gesto espontáneo de los chicos contrasta con la rigidez de una medida que, para muchos, resulta exagerada y perjudicial para el desarrollo emocional de los niños.