Impacto global: así reaccionó la prensa del mundo a la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La prensa de Francia y Brasil tampoco escatimó en elogios para dimensionar la trascendencia del hecho. El reconocido medio francés L'Équipe remarcó que el pequeño genio disfrutó su función de cierre ante su público. A su vez, Globoesporte tituló "Fin de una era" para repasar el gol de penal y las dos asistencias del rosarino en esta fecha histórica del 6 de octubre de 2026, ponderándolo como la figura más laureada del fútbol argentino.

Finalmente, desde Cataluña, el diario Sport celebró el triunfo, la actuación estelar del ídolo y concluyó con una sentencia que resume el sentimiento colectivo de los hinchas en cada rincón del planeta: se cerró de manera perfecta el último capítulo de una historia que ya es eterna.