Impacto global: así reaccionó la prensa del mundo a la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
Los diarios internacionales más prestigiosos homenajearon al capitán rosarino tras su último partido con la Albiceleste y destacaron el legado del mejor jugador de la historia.
El adiós de Lionel Messi de la Selección Argentina tras 21 años y 208 encuentros internacionales paralizó al planeta futbolero. Luego de la emotiva victoria por 3-0 ante Benín en un Estadio Monumental colmado por 85.000 personas, los principales portales de noticias del mundo reflejaron en sus portadas el cierre de una era dorada e irrepetible para el deporte mundial.
Desde Europa hasta Sudamérica, la prensa internacional dedicó sus tapas a rendir tributo al astro albiceleste. En Italia, La Gazzetta dello Sport apeló a la metáfora del tango al citar a Enrique Santos Discépolo para describir la última función del capitán en Buenos Aires, mientras que también recordó con emoción a su padre Jorge, fallecido en agosto.
En la misma línea, The Guardian de Inglaterra definió al cotejo como un detalle secundario ante la magnitud del evento y aseguró que el país afronta la misión imposible de reemplazar a su gran superhéroe.
La repercusión de los diarios internacionales sobre la despedida de Lionel Messi y su último partido en Argentina
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En España, las repercusiones alcanzaron niveles épicos. El diario AS catalogó el trayecto de la Pulga como "la historia más grande jamás contada", haciendo un recorrido emotivo desde sus inicios en Rosario hasta la gloria continental y mundial. Por su parte, Marca calificó la jornada como "la despedida de todos los tiempos", poniendo el foco en las lágrimas del diez durante las estrofas del himno nacional, mientras que El País remarcó que el rosarino logró cosechar todos los trofeos y batió cada récord posible con la camiseta celeste y blanca.
La prensa de Francia y Brasil tampoco escatimó en elogios para dimensionar la trascendencia del hecho. El reconocido medio francés L'Équipe remarcó que el pequeño genio disfrutó su función de cierre ante su público. A su vez, Globoesporte tituló "Fin de una era" para repasar el gol de penal y las dos asistencias del rosarino en esta fecha histórica del 6 de octubre de 2026, ponderándolo como la figura más laureada del fútbol argentino.
Finalmente, desde Cataluña, el diario Sport celebró el triunfo, la actuación estelar del ídolo y concluyó con una sentencia que resume el sentimiento colectivo de los hinchas en cada rincón del planeta: se cerró de manera perfecta el último capítulo de una historia que ya es eterna.
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