Papu Gómez se rindió ante Lionel Messi en la TV: "Es un genio como Einstein y Da Vinci"

Lo más destacado de su participación ocurrió al momento de explicar la lectura de juego del capitán albiceleste. El ex San Lorenzo comparó el intelecto futbolístico de Leo con el de dos íconos de la historia de la humanidad: Albert Einstein y Leonardo Da Vinci. En esa línea, remarcó que el cerebro del rosarino procesa las jugadas a una velocidad superior a la de una persona común, lo que le permite hacer que las acciones parezcan transcurrir en cámara lenta dentro del campo de juego.