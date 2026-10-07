Papu Gómez se rindió ante Lionel Messi en la TV: "Es un genio como Einstein y Da Vinci"
El volante campeón del mundo analizó la despedida del capitán argentino para una cadena asiática y dejó una impactante reflexión sobre la inteligencia táctica del diez.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina movilizó al mundo del fútbol y cruzó todo tipo de fronteras. A pesar de no haber estado presente en la fiesta del Estadio Monumental tras el triunfo 3-0 frente a Benín, Alejandro "Papu" Gómez vivió la histórica jornada desde una faceta totalmente distinta: como comentarista estelar de la televisión de Kuwait.
El mediocampista de 38 años, quien recientemente cerró un ciclo de 16 temporadas en el fútbol europeo para sumarse al Forte Virtus de los Emiratos Árabes Unidos, viajó al país vecino para integrar el panel de la cadena Shasha Sports. Durante la transmisión en vivo del encuentro, el surgido en Arsenal de Sarandí no escatimó en elogios para calificar la magnitud del astro rosarino y confesar la tristeza que generó el adiós del máximo referente del equipo.
El análisis de Papu Gómez sobre Lionel Messi en la TV de Kuwait durante su despedida
IMPORTANTE: Video: el inesperado intercambio entre la Sole y Agustín Giay en la despedida de Messi
Lo más destacado de su participación ocurrió al momento de explicar la lectura de juego del capitán albiceleste. El ex San Lorenzo comparó el intelecto futbolístico de Leo con el de dos íconos de la historia de la humanidad: Albert Einstein y Leonardo Da Vinci. En esa línea, remarcó que el cerebro del rosarino procesa las jugadas a una velocidad superior a la de una persona común, lo que le permite hacer que las acciones parezcan transcurrir en cámara lenta dentro del campo de juego.
El volante con paso por Atalanta y Sevilla, que fue titular en dos cotejos durante la gesta de Qatar 2022, también anticipó con precisión la dinámica del partido de cierre. Durante el entretiempo, aseguró que la Pulga no saldría de la cancha sin convertir un tanto para celebrar con los hinchas. La predicción se cumplió al pie de la letra: Messi aportó dos asistencias, selló el 3-0 definitivo de penal y disputó los 90 minutos de juego.
Aunque la distancia física lo mantuvo lejos de sus antiguos compañeros de delegación, Gómez formó parte de la cobertura internacional de un acontecimiento que marcó el fin de una era. Su testimonio desde Medio Oriente aportó un punto de vista singular para dimensionar el legado indeleble del diez en el fútbol mundial.
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