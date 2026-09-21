Franco Colapinto en la Fórmula 1: días poco habituales y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Un circuito que no permite errores

El circuito callejero presenta un desafío particular porque combina sectores de alta velocidad con zonas muy estrechas. Además, la larga recta del trazado permite alcanzar velocidades muy elevadas, mientras que el paso por el casco histórico obliga a los pilotos a circular prácticamente al límite entre los muros.

Bakú se caracteriza por una combinación poco habitual: la pista supera los seis kilómetros y cuenta con una extensa recta en la que los F1 pueden alcanzar velocidades cercanas a los 350 kilómetros por hora. Pero después de las zonas rápidas llega una sección completamente diferente, con calles angostas y curvas próximas a los muros.

Ese contraste convierte al Gran Premio de Azerbaiyán en una de las citas particulares del calendario. Para Colapinto, además, será una nueva oportunidad para mantener su racha de resultados y volver a sumar puntos con Alpine en un trazado que le trae más que buenos recuerdos.

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