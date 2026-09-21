Franco Colapinto en la Fórmula 1: días poco habituales y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán
El piloto argentino de Alpine vuelve a Bakú después de sumar puntos en Monza y Madrid. Todos los horarios de la actividad de este fin de semana.
Franco Colapinto tendrá este fin de semana una nueva oportunidad para continuar con su buen momento en la Fórmula 1. El argentino afrontará el Gran Premio de Azerbaiyán con Alpine después de haber conseguido resultados positivos en las dos últimas carreras: fue décimo en Monza y séptimo en Madrid.
La fecha tendrá como escenario el circuito callejero de Bakú, un trazado que resulta particularmente especial para el piloto argentino. Allí consiguió en 2024 sus primeros puntos en la máxima categoría, cuando terminó octavo con Williams. Ahora llegará con otro objetivo: intentar conseguir su tercer resultado consecutivo dentro del top 10 y continuar sumando el equipo rosado.
Los horarios del GP de Azerbaiyán para Argentina
Jueves 24 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Viernes 25 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 9:00
¿Por qué Franco Colapinto correrá un sábado en Bakú?
El GP de Bakú se disputará un día antes de lo habitual debido al Día del Recuerdo, una jornada en la que el país asiático homenajea a quienes murieron durante la denominada Guerra Patriótica de 2020, el conflicto armado entre Azerbaiyán y Armenia.
Esta conmemoración se realiza cada 27 de septiembre, fecha que marca el comienzo de aquella guerra. El feriado y las actividades vinculadas con el recuerdo de los fallecidos hacen que la Fórmula 1 haya adaptado su cronograma para evitar que la carrera coincida con esa jornada.
En 2026, además, la coincidencia es particularmente significativa porque se cumplen seis años del comienzo del conflicto. Por ese motivo, fue programado para el sábado. La situación no es completamente inédita para la F1. El calendario ya tuvo carreras disputadas fuera del tradicional domingo, aunque en este caso la modificación está directamente relacionada con la fecha conmemorativa del país anfitrión.
Un circuito que no permite errores
El circuito callejero presenta un desafío particular porque combina sectores de alta velocidad con zonas muy estrechas. Además, la larga recta del trazado permite alcanzar velocidades muy elevadas, mientras que el paso por el casco histórico obliga a los pilotos a circular prácticamente al límite entre los muros.
Bakú se caracteriza por una combinación poco habitual: la pista supera los seis kilómetros y cuenta con una extensa recta en la que los F1 pueden alcanzar velocidades cercanas a los 350 kilómetros por hora. Pero después de las zonas rápidas llega una sección completamente diferente, con calles angostas y curvas próximas a los muros.
Ese contraste convierte al Gran Premio de Azerbaiyán en una de las citas particulares del calendario. Para Colapinto, además, será una nueva oportunidad para mantener su racha de resultados y volver a sumar puntos con Alpine en un trazado que le trae más que buenos recuerdos.
El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto - REALIZADO
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre - REALIZADO
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre - REALIZADO
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre - PROXIMAMENTE
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
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