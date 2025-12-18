"¿Para eso vinieron hasta acá?": el picante adelanto de la entrevista de Lionel Messi en Luzu TV

El adelanto generó una fuerte repercusión entre los seguidores del canal y los fanáticos del futbolista, que ya esperan la entrevista completa, donde se anticipa un Messi relajado y con un perfil poco habitual frente a las cámaras.

messi luzu

Cómo queda la programación de Luzu para el verano

Desde el lunes 5 de enero, Luzu saldrá en vivo desde Pinamar y estos son los programas que se podrán ver: