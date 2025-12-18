"¿Para eso vinieron hasta acá?": el picante adelanto de la entrevista de Lionel Messi en Luzu TV
El anticipo se emitió en una fecha simbólica, a tres años del Mundial de Qatar 2022, y dejó ver un costado un tanto divertido del capitán de la Selección.
Este jueves, el programa Nadie Dice Nada, de Luzu TV, tal como lo había anunciado Nicolas Occhiato en los Martin Fierro de Streaming, tendrán un mano a mano con Lionel Messi, y decidieron presentar ante su audiencia un adelanto de la entrevista que se estrenará en enero a través del canal que mas premiaciones recibió.
El momento elegido no fue casual: el anticipo se difundió el mismo día en que se cumplen tres años de la histórica consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.
En el clip, de unos 30 segundos, se observa al capitán de la Scaloneta escuchando atentamente las preguntas de Nicolás Occhiato y Diego Leuco, quienes formaron parte de un sketch cargado del humor característico del ciclo.
Con un tono relajado, los conductores le plantearon consignas vinculadas al universo de Luzu TV y al programa matutino, como “¿Estilo Gaspi o estilo Presti?” y “¿Galán o neogalán?”.
Sin salirse del juego, Messi respondió con ironía: “Pará, ¿en serio vamos a hablar de estas boludeces? ¿Para eso vinieron hasta acá?”, lo que provocó risas y complicidad en el estudio.
El adelanto generó una fuerte repercusión entre los seguidores del canal y los fanáticos del futbolista, que ya esperan la entrevista completa, donde se anticipa un Messi relajado y con un perfil poco habitual frente a las cámaras.
Cómo queda la programación de Luzu para el verano
Desde el lunes 5 de enero, Luzu saldrá en vivo desde Pinamar y estos son los programas que se podrán ver:
- FM Luzu: 7 a 8 horas
- Antes que nadie: 8 a 10 horas
- Nadie Dice Nada: 10 a 12:30 horas
- Patria y Familia: 12:30 a 14:30 horas
- Se fue larga: 14:30 a 16:30 horas
- FM Luzu (al atardecer): 19 a 20 horas
- El show del verano: lunes 20 a 22 horas
