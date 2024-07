La picante advertencia de un jugador de Independiente del Valle a Boca

Embed "Nosotros le vamos a hacer sentir la localía, la altura... va a ser una llave pareja"



Renzo López, en diálogo con Olé, sobre el Independiente del Valle - Boca en la Sudamericana pic.twitter.com/VIryBKfXbr — Diario Olé Ecuador (@DiarioOleEc) July 15, 2024

López, quien ya tiene experiencia enfrentando al club de La Ribera, recordó su gol en el partido de la Copa de la Liga 2022, donde anotó el 1-1 parcial para el Ferroviario, partido que terminó en derrota para su equipo.

"Estamos con mucha ilusión. No solamente nosotros, sino todo el club. Son un rival que todo el mundo conoce y de los más grandes del mundo. Pero Independiente se ha hecho un nombre en la Copa Sudamericana. Tenemos mucha confianza en nosotros", apuntó.

"Ya había jugado con ellos varias veces. Tuve la suerte de convertir también. En Tigre no pude jugar en La Bombonera, pero en Central Córdoba sí, aunque no contra Boca, que no es lo mismo. No es nada nuevo, es un club enorme que seguramente también nos haga sentir allá lo que es la gente, porque lo hace sentir siempre a todos los rivales", aseguró el charrúa.

Y concluyó: "Nosotros también le vamos a hacer sentir acá la localía, la altura. Creo que va a ser una llave pareja que va a estar en los detalles".