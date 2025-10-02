Independiente dio marcha atrás tras las quejas: renovó con su sponsor de indumentaria
Tras las críticas por un acuerdo con ATOMIK, el Rojo confirmó la continuidad de PUMA como sponsor de indumentaria hasta diciembre de 2031.
Independiente sorprendió en el plano institucional y cerró un nuevo acuerdo con PUMA, que seguirá vistiendo al club hasta 2031. La decisión se tomó luego de la polémica que había generado la posibilidad de sumar a ATOMIK como sponsor de indumentaria.
La marca alemana presentó una oferta superadora y aseguró la renovación del vínculo que estaba despertando una fuerte polémica en los hinchas. Tras una semana agitada en lo institucional, el Rojo dio un giro inesperado y acordó la continuidad de su relación con PUMA como sponsor de indumentaria hasta diciembre de 2031.
El presidente Néstor Grindetti se reunió con Gustavo Marques, Managing Director de PUMA Argentina, y allí se cerró la nueva propuesta, que contempla mejoras financieras, regalías y un plan de crecimiento conjunto. El contrato incluye el abastecimiento de indumentaria para Primera División, fútbol femenino y divisiones inferiores, lo que asegura una cobertura total para la institución.
ATOMIK se baja de la negociación con Independiente
La posibilidad de que ATOMIK vistiera a Independiente había generado rechazo en parte de la masa societaria, que se expresó con fuerza en las últimas jornadas. Frente a este escenario y tras un comunicado oficial, la empresa decidió retirar su propuesta argumentando que recibió “injurias” durante el proceso.
De esta manera, la continuidad de PUMA quedó sellada y será la marca encargada de vestir al Rojo durante los próximos seis años.
El comunicado oficial de Independiente
“El Club Atlético Independiente informa a sus socios, socias e hinchas que en el día de la fecha el presidente de la institución, Néstor Grindetti, mantuvo una reunión con el Managing Director de PUMA Argentina, Gustavo Marques, en la cual se acordó la continuidad del vínculo contractual hasta diciembre de 2031.
La decisión se enmarca en una mejora sustancial en los aspectos financieros de la propuesta de la marca alemana, lo cual, sumado a la proyección de regalías, coloca a la oferta de PUMA por sobre la de ATOMIK.
Este nuevo acuerdo pasará a ser el más importante en la historia de nuestro club, asegurando previsibilidad económica y permitiendo proyectar un plan conjunto de crecimiento y fortalecimiento de la identidad de nuestra camiseta.
El Club agradece a la marca ATOMIK por acompañar este proceso y reafirma que la elección se tomó priorizando, por sobre todas las cosas, el interés institucional y el futuro de Independiente”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario