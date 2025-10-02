Independiente dio marcha atrás tras las quejas: renovó con su sponsor de indumentaria

De esta manera, la continuidad de PUMA quedó sellada y será la marca encargada de vestir al Rojo durante los próximos seis años.

El comunicado oficial de Independiente

“El Club Atlético Independiente informa a sus socios, socias e hinchas que en el día de la fecha el presidente de la institución, Néstor Grindetti, mantuvo una reunión con el Managing Director de PUMA Argentina, Gustavo Marques, en la cual se acordó la continuidad del vínculo contractual hasta diciembre de 2031.

La decisión se enmarca en una mejora sustancial en los aspectos financieros de la propuesta de la marca alemana, lo cual, sumado a la proyección de regalías, coloca a la oferta de PUMA por sobre la de ATOMIK.

Este nuevo acuerdo pasará a ser el más importante en la historia de nuestro club, asegurando previsibilidad económica y permitiendo proyectar un plan conjunto de crecimiento y fortalecimiento de la identidad de nuestra camiseta.

El Club agradece a la marca ATOMIK por acompañar este proceso y reafirma que la elección se tomó priorizando, por sobre todas las cosas, el interés institucional y el futuro de Independiente”.

