Julián Álvarez le bajó el tono a la semifinal de Argentina con Inglaterra: "Es especial, pero..."
El delantero argentino reconoció el peso histórico del enfrentamiento, aunque coincidió con Lionel Scaloni en que el equipo debe enfocarse exclusivamente en lo futbolístico.
La Selección Argentina continúa ultimando detalles para afrontar una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. A pocas horas del cruce con Inglaterra, Julián Álvarez analizó el presente del equipo y dejó una reflexión sobre el significado que tiene enfrentar al conjunto británico en una instancia tan decisiva. El delantero, que viene de convertir un gol fundamental frente a Suiza, reconoció que existe una carga emocional especial alrededor del partido debido a la historia entre ambos países.
Sin embargo, remarcó que el plantel intenta mantener el foco exclusivamente en el aspecto deportivo. “No sé si presión, va a ser especial por todo lo que sabemos todos, no hace falta que mencione, pero no deja de ser un partido”, afirmó el atacante durante una entrevista concedida al sitio oficial de la FIFA.
Las declaraciones del cordobés se alinean con el mensaje que días atrás había transmitido Lionel Scaloni, quien también pidió desdramatizar el encuentro y recordó que, más allá del contexto histórico, el objetivo del equipo es disputar un partido de fútbol con la concentración puesta en alcanzar una nueva final mundialista.
Julián Álvarez coincidió con Lionel Scaloni: "No deja de ser un partido"
Álvarez, además, destacó la importancia de la instancia que afrontará la Albiceleste y aseguró que todo el plantel está comprometido con el objetivo de volver a pelear por el título. “Lo más importante es que estamos a un paso de llegar a otra final del mundo, vamos a dejar todo en la cancha para intentar dejar a la Argentina en lo más alto”, expresó.
Respecto al rival, el artillero albiceleste elogió el nivel del seleccionado dirigido por Thomas Tuchel y destacó la calidad de varias de sus figuras: “A Inglaterra se lo ve un equipo muy fuerte, tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, entonces no sorprende que esté en semifinales, sabemos que no va a ser fácil”, señaló.
Durante la charla también repasó el recorrido realizado por Argentina en esta Copa del Mundo. Si bien el equipo logró avanzar hasta las semifinales, el atacante reconoció que cada instancia de eliminación directa representó un desafío muy exigente. “Los partidos de fase de grupos en teoría podían llegar a ser fáciles, pero hay que jugarlos. Después, los otros partidos nos costaron mucho, sufrimos, pero este equipo tiene todo, sabe adaptarse a cada momento y luchamos hasta el final”, explicó.
En la misma línea, destacó la competitividad interna que existe dentro del plantel y el compromiso que muestran todos los futbolistas cada vez que les toca participar. “La competencia es muy grande dentro del grupo, todos queremos hacer lo mejor con esta camiseta y hay que entregarse en cada partido, brindarse al máximo”, sostuvo.
Álvarez también hizo referencia a la continuidad del proyecto encabezado por Lionel Scaloni y consideró que mantener la base del equipo campeón del mundo fue uno de los factores que permitió sostener el nivel competitivo en este nuevo Mundial. “La base del equipo no cambió mucho”, afirmó, antes de remarcar el orgullo que siente por formar parte de este ciclo de la Selección argentina.
Por último, el goleador volvió a expresar la admiración que siente por Lionel Messi y describió como un privilegio la posibilidad de compartir cancha con quien fue su máximo referente desde la infancia. “Crecí viéndolo jugar, el ídolo mío y de mi hermano, y hoy tener la posibilidad de seguir jugando con él, lograr otra cosa importante en la selección argentina, acompañarlo y ayudarlo, es un sueño cumplido”, aseguró.
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