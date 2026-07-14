Julián Álvarez le bajó el tono a la semifinal de Argentina con Inglaterra: "Es especial, pero..."

Durante la charla también repasó el recorrido realizado por Argentina en esta Copa del Mundo. Si bien el equipo logró avanzar hasta las semifinales, el atacante reconoció que cada instancia de eliminación directa representó un desafío muy exigente. “Los partidos de fase de grupos en teoría podían llegar a ser fáciles, pero hay que jugarlos. Después, los otros partidos nos costaron mucho, sufrimos, pero este equipo tiene todo, sabe adaptarse a cada momento y luchamos hasta el final”, explicó.

En la misma línea, destacó la competitividad interna que existe dentro del plantel y el compromiso que muestran todos los futbolistas cada vez que les toca participar. “La competencia es muy grande dentro del grupo, todos queremos hacer lo mejor con esta camiseta y hay que entregarse en cada partido, brindarse al máximo”, sostuvo.

Álvarez también hizo referencia a la continuidad del proyecto encabezado por Lionel Scaloni y consideró que mantener la base del equipo campeón del mundo fue uno de los factores que permitió sostener el nivel competitivo en este nuevo Mundial. “La base del equipo no cambió mucho”, afirmó, antes de remarcar el orgullo que siente por formar parte de este ciclo de la Selección argentina.

Por último, el goleador volvió a expresar la admiración que siente por Lionel Messi y describió como un privilegio la posibilidad de compartir cancha con quien fue su máximo referente desde la infancia. “Crecí viéndolo jugar, el ídolo mío y de mi hermano, y hoy tener la posibilidad de seguir jugando con él, lograr otra cosa importante en la selección argentina, acompañarlo y ayudarlo, es un sueño cumplido”, aseguró.