Independiente y Universidad de Chile se vuelven a encontrar en la Conmebol tras el desastre

La Conmebol realizará este martes, desde las 15 horas, la audiencia que definirá qué pasará con el partido suspendido entre Independiente y Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro fue interrumpido el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini tras los graves incidentes en la tribuna visitante.