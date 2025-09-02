Independiente y Universidad de Chile se vuelven a encontrar en la Conmebol tras el desastre
La audiencia en Luque será clave para definir el futuro del cruce de octavos de final de la Copa Sudamericana que se interrumpió el 20 de agosto.
La Conmebol realizará este martes, desde las 15 horas, la audiencia que definirá qué pasará con el partido suspendido entre Independiente y Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro fue interrumpido el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini tras los graves incidentes en la tribuna visitante.
La delegación del Rojo viajó temprano a Luque, Paraguay, con una comitiva integrada por el vicepresidente Carlos Montaña, el secretario general Daniel Seoane, el abogado Maximiliano Walker y el asesor en derecho deportivo Ariel Reck. La audiencia, que se extenderá hasta las 18.45, estará presidida por los jueces Eduardo Gross Brown (Paraguay), Amarilis Belisario (Venezuela) y Lucas Ribeiro (Brasil).
El club de Avellaneda presentó un informe de 40 fojas, con 12 anexos y material audiovisual que, según la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti, demuestra la inocencia de Independiente en los incidentes. Por el lado del conjunto chileno, el escrito consta de 18 páginas y apunta contra el técnico Julio Vaccari, señalando declaraciones previas al partido como parte de los antecedentes que derivaron en el caos.
El argumento principal de Independiente es que ningún hincha del Rojo ingresó a la tribuna visitante cuando jugadores, cuerpos técnicos y árbitros abandonaron el campo de juego, lo que justificaría que el partido se suspendió por responsabilidad exclusiva de la parcialidad visitante.
Sin embargo, el Rojo también carga con un punto en contra: el club era el organizador del encuentro, y la Conmebol había recomendado inhabilitar la tribuna Sur Baja por cuestiones de seguridad, algo que no se cumplió. Desde la dirigencia explican que la recomendación llegó apenas 24 horas antes del partido, cuando todas las entradas ya estaban vendidas.
