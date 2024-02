Copa de la Liga: Huracán e Independiente no se sacaron ventajas

El resumen de Huracán 0 - Independiente 0

El encuentro se presentó anómalo desde el inicio, ya que el lateral del equipo que dirige Facundo Sava, Lucas Souto, salió expulsado a los 4 minutos, por lo que los de Avellaneda intentaron por todos los medios llevarse los tres puntos.

La falta de claridad, el juego brusco (el partido terminó con 9 amonestados y tres expulsados), la fortuna y la figura del arquero Hernán Galíndez sostuvieron la paridad en Parque de los Patricios.

En los primeros minutos, el conjunto local intentó adueñarse de la pelota y proponer los atacantes iniciales, pero poco duró la intención, ya que un imprudente codazo de Souto sobre el rostro del defensor ‘Rojo’, Damián Pérez, terminó en temprana expulsión para el de Huracán.

Tras revisión del VAR, el árbitro Nicolás Ramírez mostró la tarjeta roja y dejó al ‘Globo’ con 10 en apenas 6 minutos de juego, en tanto que Pérez salió lesionado por la hemorragia y fue reemplazado por el lateral Adrián Spörle, uno de los refuerzos en Avellaneda.

Con el partido tempranamente desvirtuado, los dirigidos por el DT Carlos Tevez se hicieron con el control y las propuestas de ataque, más allá de un centro del volante Héctor Fértoli que cabeceó Rodrigo Echeverría apenas afuera.

El juego brusco de los locales no mermó y, a los 20 minutos, ya contaban cuatro amonestaciones (Carrizo, Tobio, Benitez y Alfonso), además de la temprana expulsión.

Aun así, Huracán soportó la embestida de los visitantes, con alguna corrida del atacante Walter Mazzantti para salir de contra.

Pero el equipo que generó oportunidades de gol en ese primer tiempo fue Independiente: a los 16 minutos, el delantero Alex Luna ejecutó un tiro de esquina que el defensor local Guillermo Benítez cabeceó hacia atrás y casi la mete en contra, aunque salvó el arquero Hernán Galíndez.

El mismo rosarino, ex Quilmes y Rosario Central, fue el encargado de evitar la más clara para el ‘Rojo’: un centro del chileno Mauricio Isla desde la derecha, que pasó por encima a Tobio y a su compatriota Echeverría, para que baje directo a los pies del delantero paraguayo Gabriel Ávalos, quien remató en dos ocasiones, ambas contenidas por Galíndez.

La réplica local llegó hacia el final del primer tiempo con otra corrida de Mazzantti, quien se metió en diagonal al área y quedó frente a frente con Rodrigo Rey, pero el arquero ganó el duelo con un buen gesto de achique.

Para el complemento, Tevez envió a la cancha a los volantes Lucas González y Federico Mancuello, en busca de mayor fluidez en el mediocampo, cuota pendiente en el bloque inicial.

Ese ímpetu se mostró desde los primeros segundos, mediante una jugada personal de Ávalos que terminó en un disparo apenas desviado.

Poco a poco, Independiente adelantó líneas y fue jugando cada vez más cerca del área local, espacio que acechaba con mucha gente y una constante sensación de gol.

A los 11 minutos, Tevez volvió a mover el banco y envió la cancha otro refuerzo: el tucumano Ignacio Maestro Puch, quien, 60 segundos después, quedó mano a mano con Galíndez, pero definió muy arriba.

Cinco minutos después, el zaguero ex Nueva Chicago, Juan Fedorco, efectuó un cabezazo desde otro córner que dio en el palo, por lo que la suerte también acompañaba a Galíndez para mantener el cero.

El ‘rojo’ siguió probando con Marcone en el medio y un Santiago Toloza (quien ingresó en el segundo tiempo) buscando romper líneas y generar peligro, pero Huracán, replegado, soportaba defendiendo con todos sus jugadores.

El local respiraba apenas algunos minutos cuando la pelota le llegaba a Mazzantti y, sobre todo tras su reemplazo, al delantero Ignacio Pussetto, pero nunca pudo generar peligro en el arco de Rey.

El panorama se complicó aún más para los de Sava cuando el defensor Lucas Carrizo cortó con un contraataque de Maestro Puch con falta y se ganó la segunda amarilla, por lo que el ‘globo’ quedó con nueve jugadores de cara al tramo final del encuentro.

Independiente fue con todo y, a tres del cierre, el delantero ex Atlético de Tucumán volvió a rematar dentro del área para forzar una nueva respuesta de Galíndez, ya erigido figura en Parque de los Patricios.

La intensidad terminó por desbordar al ‘Rojo’ y, en particular, a Toloza, de partido errático, quien empujó a Pussetto (luego de recibir un cachetazo por parte del ex Atlético de Rafaela que el árbitro no vio), y se ganó la segunda amarilla sobre el final, por lo que descontó la diferencia de futbolistas con el local.

Ya con 10 jugadores de un lado y 9 del otro, el partido se estancó, los de Tevez se quedaron sin energía, y el juego brusco reemplazó a los goles como protagonista central del encuentro.

Independiente, que, a pesar de alcanzar la punta, se quedó con sabor a poco, recibirá a Rosario Central en la próxima jornada, el martes desde las 21.30, mientras que Huracán visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el Bosque, el mismo día a las 19.15.