Crece la tensión en la previa de Independiente-Tigre: "Loquillo" Rodríguez también va hoy a la cancha

Sin embargo, el foco está en la barra del "Rojo", que está cada vez más caliente la interna. Es por eso que el operativo de seguridad será extremo para evitar algún tipo de conflicto.

Pablo "Bebote" Álvarez, histórico líder del grupo violento de la tribuna del club de Avellaneda y que últimamente dejó de ir a la cancha, juntó a su gente en la semana y tiene intenciones de tratar de recuperar el manejo de la popular. Y es por eso que está instalado el temor de que se produzca un cruento choque con las facciones que hoy lideran la tribuna.

"Si el club no me da nada, entramos igual", anunció Bebote Álvarez en un video que él mismo se encargó de difundir en las redes sociales, porque también lo barras quieren ganar la pelea mediática no solo la de la tribuna.

Cómo si eso fuera poco, "Loquillo" Rodríguez, integrante de la otra barra, también irá a la cancha y envío un video anunciando su presencia.

"Acá estamos muchachos, preparando todo para mañana (por hoy). Vuelve la mejor bandera del fútbol argentino", dice mientras muestra las imágenes de los preparativos previo al encuentro ante Tigre.