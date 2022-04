La sorpresiva respuesta de un futbolista de Independiente a un hincha que lo increpó

https://twitter.com/ESPNFutbolArg/status/1511482949677588482 ¡INSÓLITO! Ayrton Costa se ganó la doble amarilla ¡A LOS 12' PT! y dejó a Independiente con 10 ante Ceará en la #Sudamericana. pic.twitter.com/veGuv9BXYt — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) April 5, 2022

El joven central, en consecuencia, fue uno de los apuntados tras la derrota, y un hincha le envió un fuerte mensaje que obtuvo una sorpresiva, cordial y hasta ejemplar respuesta que no tardó en volverse viral.

"Te tendrían que colgar por verde. Te queda gigante la camiseta, vas a terminar en la B Metro", le recriminó un hincha a través de un mensaje en Instagram.

Costa sorprendió, y con respeto, le respondió: "Mil disculpas, no sabés lo que me preparé para el partido de ayer. Le fallé a todos, familia, hinchas y sobre todo, a mis compañeros. Estoy muy mal, capaz pensás que no me importa lo que me pasó ayer".

El mensaje de Ayrton Costa a un hincha de Independiente que lo increpó

Ayrton Costa mensaje Instagram