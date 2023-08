¿Ricardo Caruso Lombardi se postula para dirigir a Independiente?

“¿Cómo no me voy a agarrar a Independiente con todo lo que agarré en mi vida?”, sentenció el siempre extrovertido director técnico, y advirtió: “No es un impedimento dirigir a Independiente habiendo dirigido Racing porque trabajas para el equipo que te contrata”.

El DT se animó a sugerirle al presidente Néstor Grindetti que "contrate un técnico que haya peleado descensos y no hay tantos", ya que consideró que "son instancias difíciles" ya que “tenés que ver qué jugadores están aptos para pelearlo”.

“Yo hago una práctica de fútbol y sé qué jugador voy a poner; al segundo día ya sé con qué esquema; a Independiente no le veo un 9”, analizó Caruso, y pronosticó: “Independiente tiene jugadores buenos, no veo que no pueda salvarse del descenso”.