Inédito: el presidente de Racing de Córdoba cantó contra la barrabrava en pleno partido

"Pagá la cuota, la p... que te parió", lanzó el dirigente, en una frase que quedó registrada durante la transmisión del partido y que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada. El reclamo por el pago de la cuota social fue el eje de la respuesta del mandatario, quien dejó en evidencia su enojo ante la actitud de los integrantes de la barrabrava.