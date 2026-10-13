Inédito: el presidente de Racing de Córdoba cantó contra la barrabrava en pleno partido
Manuel Ángel Pérez reaccionó desde su palco durante el triunfo de la Academia sobre Los Andes por la Primera Nacional.
El triunfo de Racing de Córdoba frente a Los Andes por la fecha 33 de la Primera Nacional 2026 quedó marcado por una escena inesperada que tuvo como protagonista a Manuel Ángel Pérez, presidente del club cordobés. En medio del encuentro disputado en el estadio Miguel Sancho, el dirigente se involucró en un enfrentamiento verbal con la barra brava y respondió a las críticas con un cántico que no tardó en llamar la atención.
La situación se produjo mientras la Academia de Nueva Italia se encaminaba a conseguir una victoria por 1-0. Aunque el resultado representaba una noticia positiva para el equipo, la tensión que se vivió en las tribunas terminó ocupando un lugar central y expuso el malestar existente entre parte de los hinchas y la conducción de la institución.
El episodio comenzó cuando un sector de la popular local manifestó su descontento con la dirigencia mediante cánticos dirigidos contra los responsables del club. La protesta no quedó solamente en las canciones: algunos simpatizantes también arrojaron sus carnets de socios al terreno de juego, en una imagen que reflejó la magnitud del conflicto.
El cruce entre Manuel Ángel Pérez y la barra de Racing de Córdoba
La reacción de Pérez llegó desde su ubicación en la platea. Lejos de mantenerse al margen de la discusión, el presidente decidió responder a los hinchas y se sumó a un cántico que apuntó directamente contra quienes participaban de la protesta.
"Pagá la cuota, la p... que te parió", lanzó el dirigente, en una frase que quedó registrada durante la transmisión del partido y que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada. El reclamo por el pago de la cuota social fue el eje de la respuesta del mandatario, quien dejó en evidencia su enojo ante la actitud de los integrantes de la barrabrava.
La escena generó repercusiones porque no es habitual que un presidente se involucre de manera tan directa en un intercambio de este tipo mientras su equipo disputa un partido oficial. Además, el lanzamiento de los carnets al campo de juego agregó otro elemento de tensión a una jornada que, desde lo deportivo, había comenzado de manera favorable para la Academia cordobesa.
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