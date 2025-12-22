Inesperado: Lionel Messi llevó el trofeo de la MLS al Departamento de Policía de Fort Lauderdale

En esta ocasión, el campeón del mundo fue el encargado de trasladar el trofeo de la MLS a un sitio poco frecuente para los festejos futboleros. La copa llegó hasta la estación del Departamento de Policía de Fort Lauderdale, al norte de Miami, como parte del tour oficial tras la consagración del equipo. SIn lugar a dudas que se trató de un momento totalmente inesperado y que causó furor en los fanáticos de Las Garzas que destacaron la acción que llevó adelante el futbolista.