Inesperado: Lionel Messi llevó el trofeo de la MLS al Departamento de Policía de Fort Lauderdale
El 10 encabezó el tour del título de la MLS y llevó la copa del Inter Miami al Departamento de Policía de Fort Lauderdale, en una visita especial.
El impacto de Lionel Messi en el fútbol estadounidense no deja de sorprender. Cada aparición pública del capitán argentino genera una enorme repercusión en un país históricamente ajeno al deporte, pero que desde su llegada al Inter Miami sigue cada uno de sus movimientos y rápidamente se viralizan en las redes sociales.
En esta ocasión, el campeón del mundo fue el encargado de trasladar el trofeo de la MLS a un sitio poco frecuente para los festejos futboleros. La copa llegó hasta la estación del Departamento de Policía de Fort Lauderdale, al norte de Miami, como parte del tour oficial tras la consagración del equipo. SIn lugar a dudas que se trató de un momento totalmente inesperado y que causó furor en los fanáticos de Las Garzas que destacaron la acción que llevó adelante el futbolista.
Lionel Messi estuvo de paseo por el Departamento de Policía de Fort Lauderdale
El recorrido del trofeo de la MLS luego del título del Inter Miami
La visita, que rápidamente recorrió todos los portales deportivos del país, formó parte de una serie de actividades organizadas para acercar el título a distintos sectores de la comunidad estadounidense que poco a poco se va reencontrando cada vez más con el fútbol. La presencia del mejor futbolista de todos los tiempos le dio un valor simbólico especial al paso del trofeo por la dependencia policial, que recibió la copa en un clima distendido y festivo de car a las fiestas de fin de año.
Inter Miami utiliza Fort Lauderdale como sede para disputar sus partidos como local, por lo que el gesto también reforzó el vínculo entre el club, la ciudad y sus instituciones, con Messi nuevamente como protagonista central de una imagen que recorrió Estados Unidos y el resto del mundo.
