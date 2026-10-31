Emotivo homenaje del Bayern Munich a Harry Kane por el Balón de Oro 2026
El delantero inglés, goleador indiscutido de la Bundesliga, recibió un emotivo homenaje en el Allianz Arena, donde miles de hinchas los ovacionaron.
Cinco días después de recibir en Londres el Balón de Oro 2026, Harry Kane fue homenajeado este sábado ante más de 75.000 aficionados que concurrieron al Allianz Arena para el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund por la Bundesliga.
En una emotiva ceremonia que celebró uno de los mayores logros individuales de la historia reciente del club alemán, Kane pisó al verde césped acompañado por su familia para presentar el trofeo ante los hinchas bávaros.
El estadio se vistió de gala para la ocasión: hubo ovaciones, pancartas especiales en las tribunas y detalles dorados que acompañaron una jornada cargada de simbolismo para la institución alemana.
El delantero de 33 años recibió el reconocimiento tras una temporada extraordinaria en la que marcó 73 goles entre el Bayern y la selección inglesa; números determinantes para conquistar el Balón de Oro, premio que lo convirtió en el primer futbolista inglés en obtenerlo desde Michael Owen, que lo ganó en 2001.
Con el conjunto alemán, Kane anotó 61 tantos en 51 partidos y contribuyó a la obtención de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana; además hizo 14 goles en la Liga de Campeones y volvió a terminar como máximo artillero del campeonato alemán.
Durante el homenaje, el inglés agradeció el respaldo de los aficionados y destacó su orgullo por vestir la camiseta del Bayern, siendo el primer jugador de ese club en ganar el Balón de Oro desde que Karl-Heinz Rummenigge lo obtuviera en 1980 y 1981.
Después de años siendo considerado uno de los mejores goleadores de su generación, Kane finalmente alcanzó el reconocimiento individual más importante del deporte y recibió el homenaje de una afición que ya lo considera una leyenda contemporánea del club bávaro.
La celebración, sin embargo, no pudo ser completa, ya que el partido terminó 2-2 tras un trámite cambiante que mantuvo la emoción hasta el final. Kane pudo ampliar la ventaja de los locales mediante un penal, pero no logró convertir y el Dortmund terminó encontrando el empate en los instantes finales gracias a un gol de Fábio Silva.
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