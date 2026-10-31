Emotivo homenaje del Bayern Munich a Harry Kane por el Balón de Oro 2026

Durante el homenaje, el inglés agradeció el respaldo de los aficionados y destacó su orgullo por vestir la camiseta del Bayern, siendo el primer jugador de ese club en ganar el Balón de Oro desde que Karl-Heinz Rummenigge lo obtuviera en 1980 y 1981.

Después de años siendo considerado uno de los mejores goleadores de su generación, Kane finalmente alcanzó el reconocimiento individual más importante del deporte y recibió el homenaje de una afición que ya lo considera una leyenda contemporánea del club bávaro.

La celebración, sin embargo, no pudo ser completa, ya que el partido terminó 2-2 tras un trámite cambiante que mantuvo la emoción hasta el final. Kane pudo ampliar la ventaja de los locales mediante un penal, pero no logró convertir y el Dortmund terminó encontrando el empate en los instantes finales gracias a un gol de Fábio Silva.