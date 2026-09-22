Polonia vs. Bosnia y Herzegovina por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV

Por su parte, Bosnia y Herzegovina sí participó de la Copa del Mundo y avanzó a los dieciseisavos de final, donde quedó eliminado al caer 2-0 ante Estados Unidos. Su recorrido en la fase de grupos incluyó empate 1-1 con Canadá, derrota 4-1 ante Suiza y victoria 3-1 a Qatar, resultados que le permitieron terminar tercera en el Grupo B.