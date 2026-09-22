Polonia vs. Bosnia y Herzegovina por la Liga de las Naciones de la UEFA: horario, formaciones y TV
El seleccionado polaco y Bosnia y Herzegovina debutan en una zona que también integran Suecia y Rumania, con el objetivo de arrancar el torneo con una victoria.
Polonia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este viernes, desde las 15:45 (hora argentina), en el Estadio Nacional de Varsovia, por la primera fecha del Grupo B4 de la Liga de Naciones de la UEFA.
El conjunto polaco hará su debut como local en una nueva edición del certamen continental, mientras que los bosnios buscarán comenzar con el pie derecho en condición de visitante. La zona también está integrada por Suecia y Rumania.
Polonia no logró clasificarse al Mundial 2026, ya que quedó eliminada en la final del repechaje europeo ante Suecia, que se impuso por 3-2. De esta manera, el seleccionado comandado por Jan Urban intentará arrancar el torneo de naciones con una victoria ante su gente.
Por su parte, Bosnia y Herzegovina sí participó de la Copa del Mundo y avanzó a los dieciseisavos de final, donde quedó eliminado al caer 2-0 ante Estados Unidos. Su recorrido en la fase de grupos incluyó empate 1-1 con Canadá, derrota 4-1 ante Suiza y victoria 3-1 a Qatar, resultados que le permitieron terminar tercera en el Grupo B.
Formaciones de Polonia vs. Bosnia Herzegovina por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Polonia: Marcin Bulka; Matty Cash, Jakub Kiwior, Przemysaw Wisniewski, Tymoteusz Puchacz; Bartosz Slisz, Piotr Zielinski, Sebastian Szymaski; Jakub Kamniski, Robert Lewandowski, Nicola Zalewski. DT: Jan Urban.
- Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic; Amar Dedic, Armin Gigovic, Ivan Šunjic, Sead Kolašinac, Kerim Alajbegovic; Edin Dzeko, Ermedin Demirovic. DT: Sergej Barbarez.
Horario y televisación
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Hora: 15:45.
Estadio: Estadio Nacional de Varsovia.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
- TV: Disney+.
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