Inglaterra vs. RD Congo por los 16avos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Inglaterra, que se mantiene invicto en el torneo, busca los octavos ante el seleccionado congoleño, que clasificó como uno de los mejores terceros. Descubrí todos los detalles en la nota.
Inglaterra y la República Democrática del Congo se enfrentan este miércoles, a las 13 (hora de Argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por los 16avos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y abre la fase eliminatoria del torneo, donde una derrota significa la eliminación directa. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre México y Ecuador.
Inglaterra llega como líder del Grupo L tras una fase inicial sin derrotas, con victorias ante Panamá y Croacia, además de un empate frente a Ghana, lo que le permitió quedarse con el primer puesto de su zona.
Con una base sólida en defensa y nombres de peso en ataque, el conjunto europeo aparece como uno de los candidatos a pelear el título, aunque con margen de mejora en su funcionamiento ofensivo.
Del otro lado, la República Democrática del Congo vive un momento histórico: logró su primera clasificación a una fase eliminatoria en Copas del Mundo en su regreso al máximo escenario tras décadas de ausencia, ya que su última participación fue en 1974. El seleccionado comandado por Sébastien Desabre avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo K, luego de superar a Uzbekistán (3 a 1) en la tercera fecha.
Formaciones de Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026
Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.
RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy; Yoane Wissa, Kayembe, Elia (o Diangana); Bakambu. DT: Sébastien Desabre.
Horario y televisación
- Hora: 13:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta
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