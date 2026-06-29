VIDEO: TV de Alemania llamó a Paraguay de tercera y el tiro les salió por la culata

Lejos de poner paños fríos, otro de los presentes redobló la apuesta y apoyó la postura de su colega: "Tienes que ganarles. Es exactamente eso, es un equipo de tercera categoría". Incluso, se animó a decir que Alemania no debería "preocuparse por ese tipo de cosas" al considerarse superiores.

Finalmente, el exceso de confianza germano se transformó en una verdadera pesadilla deportiva. La heroica victoria sudamericana dejó a los europeos eliminados y desató una fiesta total en el país vencedor, donde el presidente Santiago Peña incluso decretó feriado nacional para celebrar la hazaña.