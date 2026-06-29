VIDEO: TV de Alemania llamó a Paraguay de tercera y el tiro les salió por la culata
Un programa deportivo minimizó a Paraguay antes del cruce mundialista. El exceso de confianza terminó en un papelón histórico tras la caída de Alemania.
El histórico triunfo de Paraguay frente a Alemania sigue dejando tela para cortar. Luego de la épica clasificación a octavos de final del Mundial 2026, se viralizó un fragmento televisivo donde los analistas germanos aseguraban que la Albirroja no representaba un desafío real, demostrando una soberbia que terminó jugándoles totalmente en contra.
Las polémicas frases contra Paraguay en la TV
Durante la transmisión de la cadena Magenta TV, la mesa de periodistas debatió sobre el cruce mundialista y no tuvo filtros a la hora de menospreciar el nivel del equipo sudamericano. "Ese no es un rival. Con todo respeto, es un equipo de tercera categoría y no puede ser un verdadero desafío para la selección nacional", sentenció uno de los panelistas en vivo.
Ante la pregunta de la conductora sobre las diferencias con el plantel de Ecuador, las comparaciones fueron aún más duras y despectivas. Aseguraron que los ecuatorianos están en "una liga completamente distinta" por tener jugadores de clase mundial, mientras que de la Albirroja opinaron todo lo contrario.
"Ese no es en absoluto el caso de Paraguay, tal vez no sea de aficionado contra profesional, pero sí como de liga regional", afirmaron entre risas, minimizando por completo la historia y el presente del plantel.
Lejos de poner paños fríos, otro de los presentes redobló la apuesta y apoyó la postura de su colega: "Tienes que ganarles. Es exactamente eso, es un equipo de tercera categoría". Incluso, se animó a decir que Alemania no debería "preocuparse por ese tipo de cosas" al considerarse superiores.
Finalmente, el exceso de confianza germano se transformó en una verdadera pesadilla deportiva. La heroica victoria sudamericana dejó a los europeos eliminados y desató una fiesta total en el país vencedor, donde el presidente Santiago Peña incluso decretó feriado nacional para celebrar la hazaña.
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