VIDEO: la canción viral para la Selección Argentina que creó una nena junto a su papá
Al ritmo de "Astros" (Ciro y Los Persas), Pauli compuso un nuevo hit para que le llegue a los dirigidos por Lionel Scaloni y a todo el país, por el Mundial 2026
El furor por la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no cesa y todos quieren, de alguna manera, homenajear y hacer llegar su apoyo al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Entre todos los hits que se han escuchado recientemente, trascendió el video del tema compuesto por Pauli y su papá, que no demoró en volverse viral.
Con la fuerza del fanatismo argentino y una guitarra en mano, ambos entonaron la letra que escribieron al ritmo de "Astros", la famosa canción de Ciro y Los Persas.
"Los pobres gringos no entienden nada, al ver la barra descontrolada, y si precisan que alguien le cuente, pregúntenle a Brasil qué se siente. Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el narigón, y que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi Nación", comienza.
Y continúa: "Quiero ganarme cien años de perdón, y con Leo salir campeón, y que baile el país entero, borracho al compás de la Selección".
"Ni los vikingos, ni los piratas, ni los franchutes, ni los de España, porque este sueño no se termina, esta es la fiesta de la Argentina", sigue.
Y finaliza: "Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el narigón, y que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi Nación. Quiero ganarme cien años de perdón, y con Leo salir campeón, y que baile el país entero, borracho al compás de la Selección".
"La cuarta estrella", la canción de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Cabe señalar que ya hay canción oficial en este Mundial 2026. Al igual que existió "Muchachos" en Qatar 2022, ahora se trata de "La cuarta estrella", una adaptación inspirada en la melodía de "No me arrepiento de este amor", la recordada canción de Gilda. La versión fue realizada por el artista Palmito Música y tiene como eje principal el sueño de que la Selección consiga un nuevo título mundial y agregue una cuarta estrella a su escudo.
El fenómeno recuerda inevitablemente a lo ocurrido durante el Mundial de Qatar 2022, cuando "Muchachos" se transformó en un símbolo del camino hacia la consagración. En esta oportunidad, la nueva composición comenzó a difundirse en redes sociales antes del inicio del torneo y terminó siendo adoptada por miles de hinchas que acompañan a la Albiceleste en cada presentación.
Con el correr de los partidos, la canción también llegó al vestuario del seleccionado. Según distintas imágenes difundidas tras las victorias argentinas, los propios futbolistas la incorporaron a sus festejos tanto dentro del camarín como sobre el césped una vez finalizados los encuentros.
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