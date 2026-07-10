VIDEO: la canción viral para la Selección Argentina que creó una nena junto a su papá

Y finaliza: "Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el narigón, y que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi Nación. Quiero ganarme cien años de perdón, y con Leo salir campeón, y que baile el país entero, borracho al compás de la Selección".

"La cuarta estrella", la canción de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Cabe señalar que ya hay canción oficial en este Mundial 2026. Al igual que existió "Muchachos" en Qatar 2022, ahora se trata de "La cuarta estrella", una adaptación inspirada en la melodía de "No me arrepiento de este amor", la recordada canción de Gilda. La versión fue realizada por el artista Palmito Música y tiene como eje principal el sueño de que la Selección consiga un nuevo título mundial y agregue una cuarta estrella a su escudo.

El fenómeno recuerda inevitablemente a lo ocurrido durante el Mundial de Qatar 2022, cuando "Muchachos" se transformó en un símbolo del camino hacia la consagración. En esta oportunidad, la nueva composición comenzó a difundirse en redes sociales antes del inicio del torneo y terminó siendo adoptada por miles de hinchas que acompañan a la Albiceleste en cada presentación.

Con el correr de los partidos, la canción también llegó al vestuario del seleccionado. Según distintas imágenes difundidas tras las victorias argentinas, los propios futbolistas la incorporaron a sus festejos tanto dentro del camarín como sobre el césped una vez finalizados los encuentros.