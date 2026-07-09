Viral: un nene encabezó un acto escolar por el Día de la Independencia y terminó pidiendo "por la cuarta"
Lo que comenzó como una arenga patriota terminó en un aliento a la Selección Argentina, que este sábado jugará los cuartos de final del Mundial 2026.
Sin lugar a dudas, los niños viven con mucho entusiasmo y fanatismo el Mundial 2026, donde la Selección Argentina -capitaneada por Lionel Messi- ya se ha encargado de brindar algunas alegrías y, por qué no, algunos infartos también. La prueba de esto se plasmó en un acto escolar, cuyo video no tardó en volverse viral.
Un nene, vestido como uno de los históricos próceres argentinos, comenzó la arenga patriota en pos de celebrar el Día de la Independencia. Pero, rápidamente, el discurso se salió del guión: "Sí, somos independientes. Somos libres de España. Libres para decidir nuestro propio destino. También para construir nuestra patria. Y con orgullo, proteger nuestra bandera. ¡Vamos Argentina! ¡Aguante Selección! ¡Aguante Messi! ¡Vamos por la cuarta!", dijo Nacho, provocando la risa de todos los presentes.
El clip alusivo al 9 de julio no tardó en recorrer las redes sociales, gracias a la mamá del niño, que decidió compartir el desopilante momento: "Cuando te salís del libreto. ¡Te amo, Nacho!", escribió la mujer, con emojis de risa y corazones.
El récord histórico que Messi persigue en el Mundial 2026 y que parece imposible de romper
Lionel Messi volvió a ser decisivo en la remontada de la Selección Argentina ante Egipto, marcó su octavo gol en el Mundial 2026 y mantiene vivo el sueño de alcanzar una de las marcas más legendarias de la historia de la Copa del Mundo: los 13 tantos de Just Fontaine en una misma edición.
El francés Fontaine, quien anotó 13 goles en el Mundial de Suecia 1958, mantiene un registro que se mantiene intacto desde hace casi siete décadas y que muchos consideran uno de los más difíciles de superar en la historia del fútbol.
El futbolista construyó esa cifra con una actuación inolvidable: marcó un gol frente a Escocia, un doblete ante Yugoslavia y un hat-trick contra Paraguay en la fase de grupos. Luego convirtió dos tantos frente a Irlanda del Norte en cuartos de final, uno ante Brasil en semifinales y cerró su torneo con cuatro goles frente a Alemania en el partido por el tercer puesto.
Messi, por su parte, acumula ocho conquistas en cinco partidos: tres frente a Argelia, dos contra Austria y uno ante Jordania, Cabo Verde y Egipto. Si la Selección argentina llega hasta la final, el capitán tendrá todavía tres encuentros para intentar acercarse o incluso romper un récord que parecía inalcanzable.
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