La versión española de "Muchachos" que es viral: "La primera fue de Iniesta y esta de Lamine Yamal"
Un grupo de jóvenes adaptó la popular canción que acompañó a Argentina en Qatar 2022 y su versión generó una ola de reacciones en las redes sociales.
La ilusión que despierta la Selección de España en el Mundial 2026 ya comenzó a trasladarse a las tribunas virtuales. En las últimas horas, un grupo de hinchas españoles se volvió viral en TikTok luego de publicar una versión adaptada de "Muchachos", la canción de La Mosca que se convirtió en un símbolo de la consagración de Argentina en Qatar 2022 y que cuatro años después sigue inspirando nuevas interpretaciones alrededor del mundo.
La adaptación apareció pocos días antes del compromiso de cuartos de final frente a Bélgica y rápidamente comenzó a circular entre los aficionados españoles, que encontraron en la pegadiza melodía una forma de expresar la ilusión que genera el equipo de cara al tramo decisivo del torneo. La nueva versión mantiene la música del tema original, pero reemplaza la letra por referencias a la actualidad de la Roja y a sus principales figuras.
Uno de los fragmentos más comentados menciona el título conseguido por España en Sudáfrica 2010 y deposita las esperanzas de un nuevo campeonato en la joven estrella del equipo. "La primera fue de Iniesta y esta de Lamine Yamal" es la frase que resume el espíritu del cántico y que rápidamente comenzó a repetirse en distintas plataformas.
El video fue compartido por un grupo de jóvenes vestidos con camisetas de la selección española, quienes explicaron cuál era el objetivo de la iniciativa. Más allá de la repercusión en redes sociales, esperan que la canción trascienda el ámbito digital y llegue hasta las tribunas del Mundial. "Para que llegue lejos y lo canten en el estadio", escribió el usuario Mikas.pdrd, responsable de difundir la grabación en TikTok.
La repercusión fue inmediata. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos aficionados cuestionaron la decisión de utilizar la melodía popularizada por la hinchada argentina y consideraron que España cuenta con suficiente identidad futbolera para crear sus propios cánticos. "¿Cuál es la gracia de copiarle todos los cánticos a Argentina? Mira que en España tenemos canciones de la hostia", escribió uno de los usuarios que criticó la iniciativa.
Por ahora, la versión sigue siendo un fenómeno exclusivamente digital, aunque la expectativa de sus creadores es que pueda dar el salto a las tribunas si España consigue superar a Bélgica y continúa avanzando en la Copa del Mundo. Como ocurrió con "Muchachos" durante el recorrido de Albiceleste hacia el título en Qatar, los hinchas españoles sueñan con que la música acompañe también un camino histórico rumbo a una nueva estrella.
La letra completa de "Muchachos" de España para el Mundial 2026
En España yo nací
tierra de Hernán Cortés
de los tíos de Castilla
de los de Luis Aragonés
No te lo puedo explicar
porque no vas a entender
los goles de David Villa recordando el 2010
Pero eso ya pasó
y ahora va a pasar igual
ya ganamos la Eurocopa
y ahora nos toca el Mundial
¡La Roja!
Ahora nos ha vuelto a ilusionar
la primera fue de Iniesta
¡y esta es de Lamine Yamal!
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