La versión española de "Muchachos" que es viral: "La primera fue de Iniesta y esta de Lamine Yamal"

La repercusión fue inmediata. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos aficionados cuestionaron la decisión de utilizar la melodía popularizada por la hinchada argentina y consideraron que España cuenta con suficiente identidad futbolera para crear sus propios cánticos. "¿Cuál es la gracia de copiarle todos los cánticos a Argentina? Mira que en España tenemos canciones de la hostia", escribió uno de los usuarios que criticó la iniciativa.

Por ahora, la versión sigue siendo un fenómeno exclusivamente digital, aunque la expectativa de sus creadores es que pueda dar el salto a las tribunas si España consigue superar a Bélgica y continúa avanzando en la Copa del Mundo. Como ocurrió con "Muchachos" durante el recorrido de Albiceleste hacia el título en Qatar, los hinchas españoles sueñan con que la música acompañe también un camino histórico rumbo a una nueva estrella.

La letra completa de "Muchachos" de España para el Mundial 2026

En España yo nací

tierra de Hernán Cortés

de los tíos de Castilla

de los de Luis Aragonés

No te lo puedo explicar

porque no vas a entender

los goles de David Villa recordando el 2010

Pero eso ya pasó

y ahora va a pasar igual

ya ganamos la Eurocopa

y ahora nos toca el Mundial

¡La Roja!

Ahora nos ha vuelto a ilusionar

la primera fue de Iniesta

¡y esta es de Lamine Yamal!