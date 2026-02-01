Insólito momento en el boxeo de Nueva York: a Jarrell Miller se le voló la peluca en plena pelea

Shakur Stevenson hizo historia en el boxeo

Más allá del blooper, la velada tuvo un cierre de lujo deportivo. Shakur Stevenson venció por decisión unánime (119-109 en las tres tarjetas) a su compatriota Teófimo López.

Con esta victoria, Stevenson le arrebató el título superligero de la OMB y se unió al selecto club de campeones en cuatro divisiones distintas, un hito que comparte con leyendas como Floyd Mayweather Jr. y "Canelo" Álvarez.