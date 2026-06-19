Insólito: no reconocieron a Borja Iglesias y no lo dejaron entrar a la concentración de España

Sin embargo, la respuesta de los trabajadores fue insistir con el protocolo establecido. “¿Tienes pase? ¿Eres jugador?”, le preguntaron reiteradamente, sin reconocer al futbolista pese a la presencia de periodistas y simpatizantes que intentaban intervenir para aclarar la situación. La escena se prolongó durante varios minutos y fue registrada por cámaras de televisión y teléfonos celulares.

borja iglesias

Mientras algunos presentes repetían el nombre del delantero para ayudarlo, Iglesias debió recurrir a su teléfono para comunicarse con integrantes de la delegación española. Recién después de esa intervención pudo acreditar su identidad y obtener la autorización necesaria para atravesar el vallado y regresar al hotel. Aunque el episodio generó cierta incomodidad en el momento, terminó convirtiéndose en una anécdota que despertó sonrisas dentro de la concentración española.

El atacante mostró paciencia y buen humor ante el malentendido, mientras que las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales y los medios de comunicación. En medio de la exigencia que implica disputar una Copa del Mundo, la curiosa situación aportó un momento diferente en la previa del próximo compromiso de España, que ahora concentra todos sus esfuerzos en conseguir una victoria frente a Arabia Saudita.