Insólito: no reconocieron a Borja Iglesias y no lo dejaron entrar a la concentración de España
El delantero tuvo problemas para ingresar al hotel donde se hospeda la selección española tras una salida durante el día libre. La situación se volvió viral.
La Selección de España atraviesa días de preparación en Chattanooga mientras disputa el Mundial 2026, pero una situación completamente ajena al fútbol terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas de la delegación. El protagonista fue Borja Iglesias, quien vivió un incómodo momento al regresar al hotel donde se aloja el equipo después de aprovechar una jornada de descanso autorizada por el cuerpo técnico.
Luego del empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut mundialista, Luis de la Fuente decidió otorgarles algunas horas libres a sus futbolistas para que pudieran relajarse antes del compromiso ante Arabia Saudita. Varios integrantes del plantel aprovecharon la oportunidad para recorrer distintos puntos de la ciudad estadounidense junto a familiares y seres queridos.
Entre ellos estuvo el delantero del Celta de Vigo, que pasó parte del día acompañado por su pareja, María Valero. Lo que parecía una jornada tranquila terminó transformándose en una situación tan insólita como viral. Al regresar al Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, lugar donde se encuentra concentrada la selección española, Iglesias fue detenido por el personal de seguridad.
Los agentes encargados del acceso no lograron identificarlo como integrante de la delegación y le exigieron la acreditación correspondiente antes de permitirle el ingreso. Sorprendido por lo ocurrido, el atacante intentó explicar quién era y cuál era su vínculo con el equipo nacional. “Soy jugador de la Selección, necesito entrar. Soy Borja Iglesias”, expresó mientras trataba de convencer a los encargados del control.
Sin embargo, la respuesta de los trabajadores fue insistir con el protocolo establecido. “¿Tienes pase? ¿Eres jugador?”, le preguntaron reiteradamente, sin reconocer al futbolista pese a la presencia de periodistas y simpatizantes que intentaban intervenir para aclarar la situación. La escena se prolongó durante varios minutos y fue registrada por cámaras de televisión y teléfonos celulares.
Mientras algunos presentes repetían el nombre del delantero para ayudarlo, Iglesias debió recurrir a su teléfono para comunicarse con integrantes de la delegación española. Recién después de esa intervención pudo acreditar su identidad y obtener la autorización necesaria para atravesar el vallado y regresar al hotel. Aunque el episodio generó cierta incomodidad en el momento, terminó convirtiéndose en una anécdota que despertó sonrisas dentro de la concentración española.
El atacante mostró paciencia y buen humor ante el malentendido, mientras que las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales y los medios de comunicación. En medio de la exigencia que implica disputar una Copa del Mundo, la curiosa situación aportó un momento diferente en la previa del próximo compromiso de España, que ahora concentra todos sus esfuerzos en conseguir una victoria frente a Arabia Saudita.
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