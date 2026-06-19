Insólito: se acalambró el árbitro en el final de Estados Unidos vs. Australia y debió ser asistido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2068077231235113116&partner=&hide_thread=false SE ACALAMBRÓ EL ÁRBITRO Y CASI PIDE EL CAMBIO



Sobre el cierre del partido entre Estados Unidos y Australia, el alemán Felix Zwayer sufrió una molestia física. #FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/tQbaq1gdpk — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

Picante chicana de Lula da Silva a Neymar: "El primer convocado que hace 'home office'"

El Mundial 2026 volvió a encender la chispa entre el fútbol y la política en Brasil. Este viernes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lanzó un dardo irónico sobre la ausencia de Neymar en la selección, bromeando con que el delantero parece estar haciendo “teletrabajo” durante el torneo, en el cual aún no debutó por a una lesión muscular.

El comentario surgió durante un acto oficial en Belo Horizonte, cuando un niño del público respondió al mandatario sobre quién es el mejor jugador de fútbol actualmente. Tras mencionar al histórico '10' de la Canarinha, Lula no dudó en responder entre risas: "Neymar ni siquiera está jugando".

"Oigan, gente, vi algo ayer que Neymar es el primer convocado 'home office' del mundo", dijo el presidente brasileño, provocando la risa de los presentes.

lula neymar

Las palabras del mandatario no tardaron en hacer eco en un Brasil que ya discutía con intensidad la convocatoria de Neymar debido a sus problemas físicos.

A sus 34 años, el astro de la Seleção sigue sin sumar minutos en la competencia y fue baja confirmada para el choque de este viernes ante Haití en Filadelfia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C.

Mientras la delegación brasileña se trasladaba para afrontar el compromiso, Neymar se quedó en el búnker de Nueva Jersey acelerando la fase final de su rehabilitación. El plan del cuerpo técnico es claro: ponerlo a punto para que pueda reaparecer en el cierre de la fase de grupos contra Escocia.