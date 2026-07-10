Insólito: una periodista de Estados Unidos se volvió viral tras confundir a Bosnia y Herzegovina
Un análisis televisivo sobre el partido del seleccionado estadounidense en el Mundial 2026 generó una ola de reacciones en redes sociales luego de que una comunicadora afirmara que el equipo había enfrentado a “dos países” al mismo tiempo.
En plena cobertura del Mundial 2026, una intervención televisiva terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados fuera de la cancha. La periodista estadounidense Ana Kasparian protagonizó un llamativo error durante un programa emitido a nivel nacional cuando se refirió al encuentro entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, una selección que participa del certamen representando a un único Estado soberano.
Mientras analizaba el desarrollo del compromiso, Kasparian realizó una afirmación que no tardó en viralizarse. Al describir el desafío que afrontaba el conjunto norteamericano expresó: “Tienes al equipo de EE.UU. batallando contra estos dos países más pequeños” (Bosnia y Herzegovina), dando a entender que el rival estaba conformado por dos naciones diferentes.
La frase rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales y fue replicada por miles de usuarios. En cuestión de horas, el video llegó a distintos países y despertó todo tipo de comentarios, especialmente entre los fanáticos del fútbol y quienes conocen la composición política de esa nación europea.
El episodio también cruzó la barrera del idioma. Usuarios de América Latina compartieron el fragmento acompañado por memes, ironías y comentarios que apuntaban a la confusión de la periodista. Muchos destacaron que el error no pasó inadvertido justamente porque Bosnia y Herzegovina suele ser mencionada con su nombre completo tanto en competencias deportivas como en eventos diplomáticos.
Bosnia y Herzegovina fue rival de Estados Unidos en el Mundial 2026
Bosnia y Herzegovina se trata de un país ubicado en la región de los Balcanes que surgió como Estado independiente tras la desintegración de la antigua Yugoslavia durante la década de 1990. Aunque su denominación incluye dos nombres históricos, constituye un único país reconocido internacionalmente.
Su estructura institucional es particular y muchas veces genera confusión entre quienes no están familiarizados con su funcionamiento. Bosnia y Herzegovina posee un sistema político singular, con una presidencia colegiada integrada por tres miembros que representan a los principales grupos étnicos del país. Sin embargo, esa característica no implica que existan dos Estados independientes ni dos selecciones nacionales distintas.
Además, el país funciona como una confederación con un gobierno unitario y mantiene una organización administrativa compleja surgida de los acuerdos que pusieron fin a la guerra de los Balcanes. Precisamente esa estructura suele ser motivo de consultas y explicaciones en distintos ámbitos internacionales.
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