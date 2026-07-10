Insólito: una periodista de Estados Unidos se volvió viral tras confundir a Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina fue rival de Estados Unidos en el Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina se trata de un país ubicado en la región de los Balcanes que surgió como Estado independiente tras la desintegración de la antigua Yugoslavia durante la década de 1990. Aunque su denominación incluye dos nombres históricos, constituye un único país reconocido internacionalmente.

Su estructura institucional es particular y muchas veces genera confusión entre quienes no están familiarizados con su funcionamiento. Bosnia y Herzegovina posee un sistema político singular, con una presidencia colegiada integrada por tres miembros que representan a los principales grupos étnicos del país. Sin embargo, esa característica no implica que existan dos Estados independientes ni dos selecciones nacionales distintas.

Además, el país funciona como una confederación con un gobierno unitario y mantiene una organización administrativa compleja surgida de los acuerdos que pusieron fin a la guerra de los Balcanes. Precisamente esa estructura suele ser motivo de consultas y explicaciones en distintos ámbitos internacionales.