Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo al Inter Miami de Lionel Messi vs. Nashville SC

La clasificación a la final de la Leagues Cup es el primer hito de la franquicia que tiene como cara visible al exfutbolista inglés David Beckham. Además, estando en la final, Inter Miami se aseguró uno de los tres cupos de clasificación a la Liga de Campeones de Concacaf 2024.

messi inter miami

Inter Miami vs. Nashville SC: probable formación

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino.

Cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs. Nashville SC

Como todos los encuentros de la MLS, el partido podrá verse a través de la MLS Season Pass, en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes