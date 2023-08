Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo al Inter Miami de Lionel Messi vs Philadelphia Union

La clasificación a la final de la Leagues Cup podría ser el primer hito de la franquicia que tiene como cara visible al exfutbolista inglés David Beckham.

Si avanza a la final, Inter Miami también se asegurará uno de los tres cupos de clasificación a la Liga de Campeones de Concacaf 2024.

lionel messi entrada en calor inter miami.jpg

Inter Miami vs Philadelphia: probable formación

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino.

Cómo ver en vivo al Inter Miami de Messi vs Philadelphia Union

Como todos los encuentros de la MLS, el partido podrá verse a través de la MLS Season Pass, en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.