Inter de Porto Alegre echó a Ramón Díaz: los motivos
El histórico entrenador argentino fue despedido tras apenas 13 partidos y algunas polémicas.
El ciclo de Ramón Díaz en el Internacional de Porto Alegre llegó a su abrupto final. Tras una devastadora derrota por 5-1 frente a Vasco da Gama que, sumada al triunfo de Vitoria, dejó al equipo en zona de descenso, la directiva del club tomó la decisión de despedir al entrenador argentino a tan solo dos jornadas para el cierre del Brasileirao.
Mediante un comunicado, Inter anunció la rescisión del contrato de Díaz, junto a su hijo y ayudante de campo Emiliano Díaz, y el resto del cuerpo técnico. "El Club agradece a los profesionales sus servicios y les desea éxito en sus futuras carreras", expresó la institución.
El paso del ídolo de River por Río Grande do Sul fue breve y con balance negativo. Tras asumir el pasado 23 de septiembre, el cuerpo técnico solo dirigió 13 encuentros, cosechando apenas tres victorias, cinco empates y cinco derrotas, además de haber protagonizado una polémica por un comentario machista en una conferencia de prensa.
Esta marca no solo sacó al equipo de la lucha por la Copa Sudamericana, sino que lo hundió en la compleja contienda por la permanencia. Este revés se suma al efímero periodo de Díaz al frente de Olimpia, donde solo estuvo siete partidos.
Ante el panorama de riesgo, el Inter de Porto Alegre apeló a la historia y la épica. El club anunció el regreso de Abel Braga para hacerse cargo del equipo.
Braga es una leyenda en el Inter: dirigirá al "Colorado" por octava vez en su carrera, es el técnico que más veces dirigió al club, con 340 partidos oficiales y se trata del DT que conquistó la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes en 2006, los títulos más importantes de la institución.
La misión de Braga será extremadamente complicada: asegurar la permanencia en la máxima categoría en las dos fechas restantes, en medio de fuertes rumores sobre un posible desembarco de otro ídolo del club, Andrés D'Alessandro.
