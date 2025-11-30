Inter de Porto Alegre echó a Ramón Díaz: los motivos

Braga es una leyenda en el Inter: dirigirá al "Colorado" por octava vez en su carrera, es el técnico que más veces dirigió al club, con 340 partidos oficiales y se trata del DT que conquistó la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes en 2006, los títulos más importantes de la institución.

La misión de Braga será extremadamente complicada: asegurar la permanencia en la máxima categoría en las dos fechas restantes, en medio de fuertes rumores sobre un posible desembarco de otro ídolo del club, Andrés D'Alessandro.