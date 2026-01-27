Isack Hadjar se pegó en Barcelona: accidente bajo la lluvia y día abortado para Red Bull

hadjar

En los momentos en que la pista se mantuvo seca, el campeón del mundo marcó registros competitivos, incluso mejores que los de Charles Leclerc, aunque no logró superar los tiempos que Hadjar había establecido en el primer día.

El cronograma de estos ensayos contempla cinco días de actividad, con tres jornadas asignadas a cada equipo. Para el miércoles se espera la aparición en pista de McLaren, la escudería del vigente campeón Lando Norris, mientras que Mercedes y Haas, ausentes durante esta jornada por el temporal, podrían regresar si el clima finalmente acompaña.