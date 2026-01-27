Isack Hadjar se pegó en Barcelona: accidente bajo la lluvia y día abortado para Red Bull
El piloto francés perdió el control del RB en condiciones adversas durante los tests privados de la Fórmula 1 y obligó a detener la sesión vespertina, aunque no sufrió daños.
Los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito de Barcelona-Catalunya volvieron a ofrecer una escena que ningún equipo desea en esta etapa del calendario. Isack Hadjar, uno de los pilotos de Red Bull y compañero de Max Verstappen, protagonizó un despiste bajo la lluvia que terminó con su monoplaza dañado y retirado en grúa, lo que obligó a dar por finalizada su participación del día y a interrumpir la actividad en pista durante la tarde.
El incidente se produjo en la última curva del trazado catalán, un sector exigente que se volvió especialmente traicionero por las condiciones climáticas. La lluvia fue una constante durante buena parte de la segunda jornada de pruebas privadas, lo que complicó la adherencia y obligó a los equipos a extremar precauciones en cada salida.
Hadjar había tomado el relevo de Verstappen en el turno vespertino y venía cumpliendo con el programa previsto por la escudería austríaca, hasta que perdió el control del auto y terminó impactando contra las barreras de contención. El golpe provocó daños visibles en el RB, motivo por el cual los comisarios decidieron neutralizar la sesión con bandera roja mientras el vehículo era retirado de la pista mediante una grúa.
A la espera de un informe oficial por parte del equipo, las primeras informaciones indicaron que el piloto francés no sufrió lesiones y se encontraba en buen estado, más allá del susto lógico que generó el accidente. El contraste con la jornada anterior fue evidente. El lunes había sido muy alentador para Hadjar, quien logró destacarse con el mejor tiempo del día en el arranque de los ensayos, dejando buenas sensaciones dentro de Red Bull.
Por eso, el despiste en Barcelona se interpretó más como un incidente propio de las pruebas y de las difíciles condiciones del asfalto que como una señal de alarma real. La lluvia también complicó el trabajo de Max Verstappen durante la mañana. El neerlandés sufrió una leve salida de pista que generó otra bandera roja, aunque sin consecuencias mayores para el auto ni para su programa de pruebas.
En los momentos en que la pista se mantuvo seca, el campeón del mundo marcó registros competitivos, incluso mejores que los de Charles Leclerc, aunque no logró superar los tiempos que Hadjar había establecido en el primer día.
El cronograma de estos ensayos contempla cinco días de actividad, con tres jornadas asignadas a cada equipo. Para el miércoles se espera la aparición en pista de McLaren, la escudería del vigente campeón Lando Norris, mientras que Mercedes y Haas, ausentes durante esta jornada por el temporal, podrían regresar si el clima finalmente acompaña.
