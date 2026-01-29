Tensión en el Abierto de Australia por el desplante de Svitolina tras caer con Sabalenka

Abierto de Australia Svitolina Sabalenka

El momento más tenso llegó tras el punto final, cuando Svitolina evitó el saludo en la red, en línea con la postura que mantienen las tenistas ucranianas frente a rivales rusas o bielorrusas. El gesto cerró un partido atravesado por el conflicto político y dejó una imagen que rápidamente recorrió el mundo.

Con este resultado, Sabalenka buscará el sábado su quinto título de Grand Slam y el tercero en Melbourne, donde ya fue campeona en 2023 y 2024. En la final se enfrentará a Elena Rybakina (5ª), quien superó en la otra semifinal a la estadounidense Jessica Pegula por 6-3 y 7-6 (9/7).