Tensión en el Abierto de Australia por el desplante de Svitolina tras caer con Sabalenka

Aryna Sabalenka venció a Elina Svitolina y avanzó a la final del Abierto de Australia en un partido marcado por polémicas y tensión
Aryna Sabalenka avanzó a la final del Abierto de Australia luego de imponerse por 6-2 y 6-3 ante la ucraniana Elina Svitolina (12ª), en un encuentro disputado en la Rod Laver Arena que estuvo lejos de ser un simple partido de tenis. Con este triunfo, la bielorrusa alcanzó su cuarta final consecutiva en el primer Grand Slam del año.
Desde antes del inicio, el clima fue particular. La organización anunció en la pantalla gigante que no habría saludo entre las jugadoras, una medida habitual desde el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, que también involucra a representantes de Bielorrusia. El mensaje incluyó un pedido expreso al público para que respetara la decisión y evitara reacciones desde las tribunas.
La tensión se trasladó rápidamente al juego. En el cuarto game del primer set, Sabalenka fue sancionada con la pérdida de un punto por, según la árbitro, molestar a Svitolina con sus gritos durante el peloteo. La decisión derivó en una extensa revisión en video, abucheos del público y un visible fastidio de la número uno del mundo.
Lejos de afectarla, el episodio pareció potenciar a Sabalenka, que tomó el control del partido y cerró el primer parcial en apenas 41 minutos. En el segundo set, Svitolina logró un quiebre temprano para ponerse 2-0, pero la bielorrusa respondió con autoridad y ganó cinco juegos consecutivos para sentenciar el encuentro.
Tras el partido, Sabalenka valoró el triunfo y a su rival: “Estoy súper feliz con la victoria, es una rival realmente dura y estuvo jugando un tenis increíble durante toda la semana. Pero el trabajo aún no está hecho”. Sobre la sanción, agregó con ironía: “Me enfadó, pero me ayudó a ser más agresiva. Si vuelve a pasar, que lo haga: me beneficia”.
El momento más tenso llegó tras el punto final, cuando Svitolina evitó el saludo en la red, en línea con la postura que mantienen las tenistas ucranianas frente a rivales rusas o bielorrusas. El gesto cerró un partido atravesado por el conflicto político y dejó una imagen que rápidamente recorrió el mundo.
Con este resultado, Sabalenka buscará el sábado su quinto título de Grand Slam y el tercero en Melbourne, donde ya fue campeona en 2023 y 2024. En la final se enfrentará a Elena Rybakina (5ª), quien superó en la otra semifinal a la estadounidense Jessica Pegula por 6-3 y 7-6 (9/7).
