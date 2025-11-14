Islam Makhachev vs. Jack Della Maddalena, por el UFC 322 Fight Night: horarios, cartelera y cómo ver en vivo

Sin embargo, su talón de Aquiles podría ser justamente el terreno donde Makhachev brilla con mayor autoridad: el grappling. Allí, el ruso suma 13 finalizaciones por sumisión y una lectura del combate que convierte cada intento de defensa en una oportunidad para cerrar el pleito. El interrogante es claro: ¿podrá el campeón wélter mantener la pelea de pie el tiempo suficiente como para imponer su ventaja? Si el combate baja al piso, la balanza se inclina peligrosamente hacia el ruso.

La cartelera presentará además un segundo duelo que paralizará a los fanáticos: Valentina Shevchenko contra Zhang Weili, una batalla que combina legado, técnica y hambre de gloria. Shevchenko llega con una trayectoria incomparable y la experiencia que dan las guerras más duras, mientras que Weili transita un momento de plenitud física y mental.

Con estilos contrastados -la precisión quirúrgica de la “Bullet” frente al vértigo y potencia de la china- el combate pinta para definirse en detalles mínimos y en la capacidad de sostener el ritmo en los momentos decisivos. Si Shevchenko consigue controlar la presión constante de Weili, podría sumar un triunfo que la acerque al pedestal de las mejores de todos los tiempos. Si la china imprime su agresividad y acorta distancias, la historia podría escribirse a su favor.

Lo cierto es que, entre la búsqueda del doble campeonato de Makhachev y el choque estelar entre dos reinas del deporte, UFC 322 asoma como una noche inolvidable para los fanáticos de las MMA.

Cartelera completa de la UFC 322

Principal

Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev, por el título de peso wélter

Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili, por el título de peso mosca

Leon Edwards vs. Carlos Prates; peso wélter

Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis; peso ligero

Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues; peso mediano

Preliminares

Baysangur Susurkaev vs. Eric McConico; peso mediano

Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira; peso mediano

Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez; peso mosca

Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert; peso mediano

Angela Hill vs. Fatima Kline; peso paja

Horarios del UFC Fight Night y cómo ver Makhachev vs. Della Maddalena

El evento no solo tendrá este atractivo duelo como plato principal, sino también una cartelera con interesantes enfrentamientos en diferentes categorías de peso gallo, liviano y wélter. Las peleas comenzarán a las 20:00 (hora de Argentina).

Dónde ver el UFC Fight Night en vivo en Argentina

La transmisión estará disponible por ESPN y Star+, permitiendo que los fanáticos latinoamericanos sigan cada detalle de un evento que puede redefinir el futuro de varios contendientes. También se podrá seguir en vivo a través de Fox Sports 2 en los siguientes canales:

DirecTV: 608 (SD) / 1608 (HD)

608 (SD) / 1608 (HD) Flow: 26 (SD) / 107 (HD)

26 (SD) / 107 (HD) Telecentro: 102 (SD) / 1014 (HD)

Además, los fanáticos podrán seguir la transmisión online mediante:

Disney+ , el servicio de streaming que ofrece ESPN

, el servicio de streaming que ofrece ESPN Fox Sports 2 a través de plataformas digitales como Telecentro Play, D Go y Flow

Della Maddalena es valiente, contundente y estratégico, pero enfrenta a un hombre que parece destinado a una conquista histórica. UFC 322 podría marcar el nacimiento del nuevo doble campeón de la compañía y reforzar la idea de que Makhachev es, hoy, uno de los peleadores más dominantes que han pisado el octágono.