Islam Makhachev vs. Jack Della Maddalena, por el UFC 322 Fight Night: horarios, cartelera y cómo ver en vivo
El excampeón ruso de peso ligero enfrenta al australiano con la posibilidad de convertirse en una leyenda viviente dentro de la UFC.
Islam Makhachev vuelve a estar en el centro del universo de las artes marciales mixtas y lo hace con una cita que podría cambiar para siempre su lugar en la historia. Este sábado, en el imponente Madison Square Garden de Nueva York, el ruso buscará adueñarse del cinturón wélter y sumarlo al que ya conquistó en las 155 libras, un logro reservado solo para los elegidos.
Del otro lado lo espera Jack Della Maddalena, un campeón consolidado, explosivo y con las herramientas suficientes para arruinarle la noche. Lo que se vivirá en UFC 322 promete ser una velada de altísimo voltaje, con dos figuras en su mejor momento y una historia en juego.
A los 27-1 como profesional y con casi una década sin conocer la derrota, Makhachev llega como uno de los peleadores más sólidos y completos del planeta. Su estilo dominante, mezcla de presión, grappling sofocante y transiciones precisas, le permitió superar a nombres de enorme calibre como Alexander Volkanovski y Dustin Poirier.
Incluso con la desventaja de alcance -2.5 pulgadas menos que su rival- y con cinco años más en el documento, el discípulo de Khabib Nurmagomedov sigue siendo el referente técnico de la élite. Su capacidad para cerrar espacios y llevar las peleas al piso convierte cada round en un territorio donde él dicta las reglas.
Pero Della Maddalena no es un campeón accesible ni mucho menos. El australiano, con un récord de 18-2 y un arsenal de 12 nocauts, ha demostrado que posee un poder de fuego capaz de cambiar cualquier combate en milésimas. Su ritmo ofensivo -6.84 golpes significativos por minuto- lo coloca entre los strikers más peligrosos del momento, alguien que no necesita demasiado para generar daño real.
Sin embargo, su talón de Aquiles podría ser justamente el terreno donde Makhachev brilla con mayor autoridad: el grappling. Allí, el ruso suma 13 finalizaciones por sumisión y una lectura del combate que convierte cada intento de defensa en una oportunidad para cerrar el pleito. El interrogante es claro: ¿podrá el campeón wélter mantener la pelea de pie el tiempo suficiente como para imponer su ventaja? Si el combate baja al piso, la balanza se inclina peligrosamente hacia el ruso.
La cartelera presentará además un segundo duelo que paralizará a los fanáticos: Valentina Shevchenko contra Zhang Weili, una batalla que combina legado, técnica y hambre de gloria. Shevchenko llega con una trayectoria incomparable y la experiencia que dan las guerras más duras, mientras que Weili transita un momento de plenitud física y mental.
Con estilos contrastados -la precisión quirúrgica de la “Bullet” frente al vértigo y potencia de la china- el combate pinta para definirse en detalles mínimos y en la capacidad de sostener el ritmo en los momentos decisivos. Si Shevchenko consigue controlar la presión constante de Weili, podría sumar un triunfo que la acerque al pedestal de las mejores de todos los tiempos. Si la china imprime su agresividad y acorta distancias, la historia podría escribirse a su favor.
Lo cierto es que, entre la búsqueda del doble campeonato de Makhachev y el choque estelar entre dos reinas del deporte, UFC 322 asoma como una noche inolvidable para los fanáticos de las MMA.
Cartelera completa de la UFC 322
Principal
- Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev, por el título de peso wélter
- Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili, por el título de peso mosca
- Leon Edwards vs. Carlos Prates; peso wélter
- Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis; peso ligero
- Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues; peso mediano
Preliminares
- Baysangur Susurkaev vs. Eric McConico; peso mediano
- Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira; peso mediano
- Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez; peso mosca
- Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert; peso mediano
- Angela Hill vs. Fatima Kline; peso paja
Horarios del UFC Fight Night y cómo ver Makhachev vs. Della Maddalena
El evento no solo tendrá este atractivo duelo como plato principal, sino también una cartelera con interesantes enfrentamientos en diferentes categorías de peso gallo, liviano y wélter. Las peleas comenzarán a las 20:00 (hora de Argentina).
Dónde ver el UFC Fight Night en vivo en Argentina
La transmisión estará disponible por ESPN y Star+, permitiendo que los fanáticos latinoamericanos sigan cada detalle de un evento que puede redefinir el futuro de varios contendientes. También se podrá seguir en vivo a través de Fox Sports 2 en los siguientes canales:
- DirecTV: 608 (SD) / 1608 (HD)
- Flow: 26 (SD) / 107 (HD)
- Telecentro: 102 (SD) / 1014 (HD)
Además, los fanáticos podrán seguir la transmisión online mediante:
- Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN
- Fox Sports 2 a través de plataformas digitales como Telecentro Play, D Go y Flow
Della Maddalena es valiente, contundente y estratégico, pero enfrenta a un hombre que parece destinado a una conquista histórica. UFC 322 podría marcar el nacimiento del nuevo doble campeón de la compañía y reforzar la idea de que Makhachev es, hoy, uno de los peleadores más dominantes que han pisado el octágono.
