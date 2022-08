Damonte apuntó contra Gorosito: "A mi no me van a encontrar nada raro en mi carrera"

Embed "VAN A DESAPARECER LAS PELOTAS..." Pipo palpitó el duelo vs. el Sarmiento de Damonte en conferencia de prensa. pic.twitter.com/pMQRbs6ZZ3 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2022

"Con respecto a lo que dijo Gorosito, quedó demostrado todo lo contrario, vengo de una escuela que me enseño que el camino es el trabajo y el respeto, a mi no me van a encontrar nada raro en mi carrera", expresó luego del empate.