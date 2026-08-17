Italia: un futbolista de Cagliari está en coma inducido tras un accidente en una piscina
Yael Trepy, delantero francés de 20 años, sufrió un principio de ahogamiento durante sus días libres en Porto Cervo y permanece internado.
El fútbol italiano permanece en alerta por el delicado estado de salud de Yael Trepy, delantero de 20 años del Cagliari, quien sufrió un accidente en una piscina y debió ser trasladado de urgencia a un hospital de Sassari. El futbolista se encuentra en coma inducido y bajo vigilancia médica constante, luego de haber atravesado un episodio de ahogamiento que requirió una intervención inmediata.
El hecho ocurrió durante los días de descanso que el plantel había recibido después de su último compromiso oficial. Según la reconstrucción difundida por medios italianos, se encontraba en una villa de Porto Cervo, en la Costa Esmeralda, cuando sufrió un inconveniente mientras estaba dentro de la piscina. El jugador fue asistido rápidamente y, debido a la gravedad de su estado, se decidió trasladarlo en helicóptero sanitario hasta el Hospital Civil Santissima Annunziata de Sassari.
Una vez allí, los médicos debieron intubarlo y resolvieron mantenerlo en coma inducido como parte del tratamiento. La situación generó preocupación tanto en el entorno del futbolista como dentro del Cagliari, que permanece en contacto permanente con el centro médico y con la familia.
Qué le pasó a Yael Trepy en la piscina
Las primeras reconstrucciones sobre el accidente presentan algunos detalles diferentes acerca de cómo se produjo el episodio. Según La Repubblica, el futbolista se sintió indispuesto mientras estaba en la piscina y tuvo dificultades que terminaron provocando el principio de ahogamiento. La Gazzetta dello Sport, en tanto, publicó otra versión de los hechos y señaló que el joven “fue aparentemente sorprendido por el repentino cambio de profundidad de la piscina y, al no poder nadar bien, sufrió graves dificultades y finalmente perdió el conocimiento”.
El cuadro médico obligó a actuar con rapidez. De acuerdo con la información publicada por La Repubblica, una tomografía computarizada de tórax mostró una importante presencia de líquido en los pulmones, situación que dificulta el normal intercambio de oxígeno. Por ese motivo, Trepy permanece internado en terapia intensiva y bajo supervisión permanente.
El episodio ocurrió pocos días después de que el delantero fuera titular en el primer partido oficial de la temporada. El conjunto italiano había derrotado 1-0 al Arezzo por la Coppa Italia, encuentro que Trepy disputó desde el comienzo.
El comunicado del Cagliari sobre la salud de Yael Trepy
Tras conocerse la noticia, el club publicó un comunicado para informar sobre el estado del jugador y pidió respeto por su privacidad. “El Cagliari Calcio anuncia que el jugador Yael Trepy se encuentra hospitalizado en el Hospital Civil ‘Santissima Annunziata’ de Sassari, donde permanece en cuidados intensivos. El Club está en contacto permanente con el centro médico y la familia del jugador, y sigue de cerca la evolución de su estado”, señaló la institución.
Además, agregó: “En estos momentos, el Cagliari Calcio acompaña a Yael y a su familia en el sentimiento. El Club solicita que se respete su privacidad y facilitará cualquier novedad en cuanto esté disponible”.
La carrera de Yael Trepy en Cagliari
Trepy nació el 20 de mayo de 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, Francia, y cuenta con nacionalidad francesa e italiana. Se desempeña como delantero y es zurdo. Aunque su posición principal es la de centrodelantero, también puede jugar como segundo atacante o ubicarse sobre el extremo derecho.
Su llegada al fútbol italiano se produjo después de formarse en las divisiones inferiores del US Créteil-Lusitanos. En 2022 se incorporó a las categorías juveniles del Cagliari y comenzó un proceso que lo llevó progresivamente hacia el plantel profesional.
En agosto de 2024 firmó su primer contrato profesional con el club y durante su etapa en el equipo Primavera consiguió uno de los logros más importantes de su carrera hasta ese momento: conquistó la Coppa Italia Primavera 2025 y marcó uno de los goles en la final que Cagliari le ganó 3-0 al Milan.
Su crecimiento continuó durante la temporada 2025-26, cuando quedó integrado al primer equipo bajo la conducción de Fabio Pisacane. En enero de este año tuvo además su estreno en la Serie A. Su debut tuvo un condimento especial porque consiguió marcar en el empate 2-2 frente al Cremonese.
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