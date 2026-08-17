Italia: un futbolista de Cagliari está en coma inducido tras un accidente en una piscina

El episodio ocurrió pocos días después de que el delantero fuera titular en el primer partido oficial de la temporada. El conjunto italiano había derrotado 1-0 al Arezzo por la Coppa Italia, encuentro que Trepy disputó desde el comienzo.

El comunicado del Cagliari sobre la salud de Yael Trepy

Tras conocerse la noticia, el club publicó un comunicado para informar sobre el estado del jugador y pidió respeto por su privacidad. “El Cagliari Calcio anuncia que el jugador Yael Trepy se encuentra hospitalizado en el Hospital Civil ‘Santissima Annunziata’ de Sassari, donde permanece en cuidados intensivos. El Club está en contacto permanente con el centro médico y la familia del jugador, y sigue de cerca la evolución de su estado”, señaló la institución.

Además, agregó: “En estos momentos, el Cagliari Calcio acompaña a Yael y a su familia en el sentimiento. El Club solicita que se respete su privacidad y facilitará cualquier novedad en cuanto esté disponible”.

Forza Yael, siamo tutti con te pic.twitter.com/GVPu9uL4xM — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 17, 2026

La carrera de Yael Trepy en Cagliari

Trepy nació el 20 de mayo de 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, Francia, y cuenta con nacionalidad francesa e italiana. Se desempeña como delantero y es zurdo. Aunque su posición principal es la de centrodelantero, también puede jugar como segundo atacante o ubicarse sobre el extremo derecho.

Su llegada al fútbol italiano se produjo después de formarse en las divisiones inferiores del US Créteil-Lusitanos. En 2022 se incorporó a las categorías juveniles del Cagliari y comenzó un proceso que lo llevó progresivamente hacia el plantel profesional.

En agosto de 2024 firmó su primer contrato profesional con el club y durante su etapa en el equipo Primavera consiguió uno de los logros más importantes de su carrera hasta ese momento: conquistó la Coppa Italia Primavera 2025 y marcó uno de los goles en la final que Cagliari le ganó 3-0 al Milan.

Su crecimiento continuó durante la temporada 2025-26, cuando quedó integrado al primer equipo bajo la conducción de Fabio Pisacane. En enero de este año tuvo además su estreno en la Serie A. Su debut tuvo un condimento especial porque consiguió marcar en el empate 2-2 frente al Cremonese.