Japón vs. Suecia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado nipón se ubica en el segundo puesto del Grupo F y busca sellar su clasificación a la siguiente ronda. Descubrí todos los detalles en la nota.
Japón y Suecia se enfrentan este jueves, a las 20 (hora de Argentina), en el AT&T Stadium de Dallas, por la tercera y última fecha del Grupo F del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y TyC Sports, en un duelo decisivo para definir la clasificación a los dieciseisavos de final.
El seleccionado japonés llega en un gran momento tras igualar 2 a 2 con Países Bajos en el debut y golear 4 a 0 a Túnez en su segunda presentación, resultados que lo ubican con 4 puntos y una diferencia de gol favorable.
De esta manera, un empate le alcanzará para asegurar su lugar en la próxima instancia, mientras que una victoria podría permitirle quedarse con el primer puesto del grupo, dependiendo de lo que ocurra entre Países Bajos y Túnez.
Suecia, por su parte, comenzó el certamen con una contundente victoria por 5 a 1 sobre el elenco africano, pero luego sufrió una dura derrota por el mismo marcador frente a Países Bajos.
Con 3 puntos, el conjunto escandinavo mantiene intactas sus posibilidades de clasificación, aunque necesita sumar ante Japón para no depender exclusivamente de otros resultados y de la tabla de los mejores terceros.
El combinado europeo es una de las selecciones con mayor tradición en la historia de los Mundiales. Disputó 13 ediciones antes de 2026 y alcanzó su mejor actuación en Suecia 1958, torneo donde fue subcampeón tras caer 5 a 2 frente a Brasil en la final.
Formaciones de Japón vs. Suecia por el Mundial 2026
Japón: Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Hiroki Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, Junya Ito, Maeda. DT: Hajime Moriyasu.
Suecia: Nordfeldt; Lagerbielke, Lindelof, Hien; Holm, Karlström, Ayari, Gudmunsson; Elanga; Gyökeres, Isak. DT: Graham Potter.
Horario y televisación
- Hora: 20:00
- TV: DSports y TyC Sports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Dallas
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