Japón vs. Suecia por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Con 3 puntos, el conjunto escandinavo mantiene intactas sus posibilidades de clasificación, aunque necesita sumar ante Japón para no depender exclusivamente de otros resultados y de la tabla de los mejores terceros.

El combinado europeo es una de las selecciones con mayor tradición en la historia de los Mundiales. Disputó 13 ediciones antes de 2026 y alcanzó su mejor actuación en Suecia 1958, torneo donde fue subcampeón tras caer 5 a 2 frente a Brasil en la final.

Formaciones de Japón vs. Suecia por el Mundial 2026

Japón: Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Hiroki Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, Junya Ito, Maeda. DT: Hajime Moriyasu.

Suecia: Nordfeldt; Lagerbielke, Lindelof, Hien; Holm, Karlström, Ayari, Gudmunsson; Elanga; Gyökeres, Isak. DT: Graham Potter.

Horario y televisación