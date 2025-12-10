Javier García, entre la continuidad y el cierre de ciclo: el arquero que Boca aún no define

Desde su regreso en 2020, García disputó 29 partidos -cinco de ellos con la valla invicta- y fue parte de siete títulos, incluida la Supercopa Argentina 2023, en la que fue titular en la victoria 3-0 ante Patronato. Sus números totales en el club ascienden a 75 encuentros, con una carrera marcada más por su influencia en el vestuario que por su frecuencia en los arcos. En las próximas semanas, se reunirá con Riquelme y Marcelo Delgado para resolver un destino que, por ahora, continúa abierto.

