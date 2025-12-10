Javier García, entre la continuidad y el cierre de ciclo: el arquero que Boca aún no define
A diferencia de otros jugadores que finalizan contrato, el futuro del experimentado guardameta sigue abierto y dependerá de decisiones dirigenciales.
El futuro de Javier García en Boca permanece en suspenso. A pocos días de que expire su contrato, el arquero aún no recibió una definición por parte de la dirigencia, una situación que lo distingue de Cristian Lema y Frank Fabra, quienes ya se fueron del club. Con 38 años, sin minutos oficiales en 2025 y con un rol destacado principalmente desde lo humano y lo grupal, el guardameta aguarda una conversación que determine si continuará o si inicia una nueva etapa profesional lejos de la actividad.
García, surgido de las divisiones inferiores xeneizes y estrechamente vinculado a Juan Román Riquelme, regresó al club en 2020 en plena pandemia. Su función inicial era ocupar el rol de tercer arquero, aunque rápidamente pasó a ser suplente tras la salida de Esteban Andrada. Con el correr de los años también acompañó los ciclos de Agustín Rossi y Sergio Romero, siempre listo para entrar cuando una lesión o la rotación obligaban a modificar la alineación.
Su último partido fue en marzo de 2024, en un encuentro ante Racing en el que debió ser titular por molestias físicas de Romero. Sin embargo, una lesión lo obligó a salir antes del final y desde ese momento Leandro Brey se consolidó como la principal alternativa, relegando a García al tercer lugar dentro del plantel profesional. La temporada 2025 se completó sin que sumara minutos, lo que vuelve a plantear interrogantes sobre su continuidad.
El panorama actual recuerda a lo que ocurrió a fines de 2024. En aquel momento también terminaba contrato y sin rodaje, pero renovó por pedido expreso de Fernando Gago, quien lo consideraba una figura clave en la convivencia diaria. El arquero es valorado por su liderazgo, su trato con los más jóvenes y su compromiso, cualidades que muchas veces trascienden su presencia en el campo.
Hoy, frente a una nueva decisión, se contemplan tres escenarios posibles. El primero, una extensión del vínculo hasta diciembre de 2026. El segundo, su retiro definitivo del fútbol profesional. Y el tercero, una transición hacia un rol en un cuerpo técnico, ya sea en Primera junto a Claudio Úbeda o en divisiones juveniles como entrenador de arqueros. Cualquiera de estos caminos implicaría una continuidad del vínculo emocional con Boca, aunque no necesariamente dentro del campo de juego.
Desde su regreso en 2020, García disputó 29 partidos -cinco de ellos con la valla invicta- y fue parte de siete títulos, incluida la Supercopa Argentina 2023, en la que fue titular en la victoria 3-0 ante Patronato. Sus números totales en el club ascienden a 75 encuentros, con una carrera marcada más por su influencia en el vestuario que por su frecuencia en los arcos. En las próximas semanas, se reunirá con Riquelme y Marcelo Delgado para resolver un destino que, por ahora, continúa abierto.
