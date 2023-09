Javier Tebas tras la polémica: "Rubiales no renuncia porque cree que no hizo nada malo, lo cual es peor"

De esta manera, Tebas arremetió contra Rubiales: "Rubiales no renuncia porque cree que no hizo nada malo, lo cual es peor. No sabe el trato y la dignidad a la mujer, de la relación de jefe a subordinada. Eso no se puede hacer jamás, es grave e inmoral", sostuvo en la conferencia de prensa que brindó en la Usina del Arte en el marco del Sports Summit Leaders.