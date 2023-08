España: Luis Rubiales no renuncia a la presidencia de la RFEF 

rubiales

"Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido, esta jugadora falló un penal y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración", aseguró Rubiales.

El presidente de la RFEF relató cómo fue el polémico momento, cuyas imágenes recorrieron el mundo y causaron gran indignación: "Casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (...) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije ‘olvídate del penalti’ y me contestó ‘eres un crack’ y yo le dije ‘¿un piquito?’ y ella dijo ‘vale’. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo".

"Por lo tanto, no hay deseo ni posición de dominio y toda la gente lo comprende también", sostuvo.

Rubiales apuntó entonces contra algunos medios de comunicación y contra el feminismo: "El beso, el pico. Es más un pico que un beso. Quien vea el vídeo, ante millones de personas, el deseo en ese beso es el mismo que ante una de mis hijas. No hay deseo ni dominio. Lo que se está vendiendo en los medios del señor Javier Tebas (presidente de La Liga de España) y el feminismo".

Al respecto agregó: "A algunos poderosos ya dije que le iba a molestar. Hijas, aprendedlo, nosotras sois feministas de verdad. Han hablado de vejar, agredir... ¿Qué pensarán las mujeres que de verdad han sido agredidas sexualmente?”.

Aseguró entonces que “aquí no se está tratando de hacer justicia. Se está haciendo un asesinato social. Se me está tratando de matar. Y más allá de mi situación personal, como español tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos".

A su vez, se dirigió a algunos políticos de España que condenaron públicamente la conducta de Rubiales en el Mundial femenino: “Políticos se han referido a esta acción como violencia sexual, sin consentimiento, agredir... Esas personas están tratando de asesinarme públicamente y me voy a defender, como todo español, en los juzgados. Voy a emprender acciones contra estas personas”.

“Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente, pero ¿ustedes creen que es para esta cacería, para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español?”, le preguntó al público antes de dar su anuncio.

“¡No voy a dimitir!”, gritó Rubiales cinco veces antes un público en su mayoría masculino que lo acompañó con un aplauso ensordecedor.