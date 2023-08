Jenni Hermoso le contestó a Luis Rubiales y negó que el beso fuera consentido

"Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", dijo Hermoso en un comunicado, en el que las jugadoras de la selección española anuncian que renunciarán si no cambia la dirigencia.