Jiménez se lanzó en Racing y puso en duda la defensa de las asociaciones civiles de los elegidos por Milito

Jiménez no quiere la vuelta de Blanquiceleste a Racing

"A nuestro trinomio lo conforman tres personas que son socios vitalicios de Racing, hombres y mujeres, hinchas de Racing de toda la vida. No pueden mostrar eso en las otras listas”, enfatizó Jiménez.

"Nosotros tenemos claro que el club es de los socios y que el único dueño del club son y deben seguir siendo los socios. El estatuto nos avala ante cualquier maniobra que vaya para otro lado”, dijo luego sobre las sociedades anónimas en el fútbol.

”A los hinchas de Racing hace muchos años nos quisieron vender que ese era el camino para solucionar los problemas, y somos la prueba testigo de lo que hizo el gerenciamiento en nuestro club, un desastre absoluto que costó años poder solucionarlo. Los socios de Racing no vamos a patear dos veces la misma piedra”, agregó.

En ese sentido, Jiménez dejó claro que le cree a Milito cuando dice que no quiere una SA en Racing pero no a los personajes de la política nacional, de pensamiento similar aunque estén en distintos espacios, que eligió para que lo acompañen como vices.

“Nuestra agrupación se llama Unidos por Racing y resalto en estos momentos el valor de la palabra unidad. Nuestro límite existe, porque debe existir. Ese límite es NO a las SAD. Lo decimos claramente”, enfatizó.

Y añadió: "Queremos formar una comisión directiva con todos adentro. El único límite es NO a la SAD. Creo que Diego (Milito) está en el mismo camino que yo, aunque no sé los que lo acompañan. Con Diego tengo una relación madura y formal, trabajamos 8 años juntos en el club ganando títulos. Fue Diego quien me pidió en su etapa de jugador que no me separara ni un momento del plantel profesional”.

“Con ambos frentes tuve conversaciones para lograr la unidad, y no voy a parar hasta lograrlo. Es lo mejor que le puede pasar a Racing, una lista de unidad completa. Se lo propuse a gente de Blanco y a Diego mismo. Le daríamos un salto de calidad al club”, explicó en otro tramo de la conferencia que brindó junto a sus vices.

"¿Qué haría con Milito si yo ganara la presidencia? Al otro día estaría adentro del club. Trabajamos los tres juntos durante 8 años y me resulta una sensación rara que vayamos por tres lugares diferentes. Si yo gano voy a querer a Milito conmigo y a personas de la actual comisión, también. Lo único que no acepto son las SAD”, repitió.

La Copa Libertadores con refuerzos de jerarquía

”Cuando llegué a la comisión directiva mi rol fue el fútbol profesional y tan mal no nos fue: ganamos en 8 años 5 títulos. Sostuvimos a Racing en torneos internacionales, algo que no pasaba”, analizó.

“Muchos de los jugadores que están en el plantel los traje yo. Roger Martínez (que era un deseo mío que volviera), Agustín Almendra (con quien estuve 3 meses hablando cuando rompió con Boca), Juanfer Quinteros (que fue otra larga negociación), Carbonero, y otros que le dieron un salto de jerarquía al equipo”, contó en relación a su trabajo en el club.

“Mientras algunos quieren distraer a través del uso de trolls, nosotros nos concentramos en generar propuestas. Ya dimos a conocer las 10 primeras que implementaremos si somos gobierno, y en los próximos días se conocerán otras 10 nuevas”, apunto.

“No sería bueno que la política nacional se meta en el club. Los problemas de club los tenemos que arreglar los socios del club, no necesitamos a la política nacional para eso”, concluyó Jiménez.