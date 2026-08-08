El comunicado del sanatorio de Rosario en el que murió Jorge Messi
Sanatorio Centro confirmó la triste noticia sobre el papá de Lionel, quien falleció con 68 años.
El Sanatorio Centro de Rosario emitió un comunicado oficial este sábado con el que confirmó el fallecimiento de Jorge Messi, papá de Lioneli, a los 68 años.
La clínica privada informó que el deceso de Messi padre fue a las 2 de hoy y expresó sus condolencias a la familia, en tanto que en cumplimiento de la normativa de protección de datos, sostuvo que no se brindarán detalles sobre las circunstancias médicas del deceso.
Comunicado de Sanatorio Centro en el que murió Jorge Messi
El mensaje de Newell's Old Boys por la muerte de Jorge Messi: "Profundo dolor"
El Club Atlético Newell's Old Boys emitió este sábado un comunicado oficial con un mensaje de profundo dolor y pesar por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel, quien murió en Rosario a los 68 años tras atravesar una larga enfermedad.
El club del Parque Independencia, del cual Jorge y toda la familia son reconocidos hinchas, destacó su rol trascendental para la carrera del crack argentino.
"Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos... Gracias por enseñarle a amar estos colores”, publicó Newell’s en su cuenta oficial de X.
El mensaje de Newell's Old Boys por la muerte de Jorge Messi
Murió Jorge Messi, el papá de Lionel
El papá de Lionel Messi, Jorge, murió este viernes a los 68 años en un sanatorio de Rosario luego de padecer una larga enfermedad.
La triste noticia del fallecimiento del empresario fue confirmada por C5N y causó una fuerte conmoción en el entorno del capitán de la Selección Argentina y el mundo del fútbol, con masivas muestras de afecto y condolencias dirigidas a Lionel, su madre Celia y toda la familia Messi en sus redes sociales.
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