El comunicado del sanatorio de Rosario en el que murió Jorge Messi

El mensaje de Newell's Old Boys por la muerte de Jorge Messi

blockquote class="twitter-temp"> El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

Murió Jorge Messi, el papá de Lionel

El papá de Lionel Messi, Jorge, murió este viernes a los 68 años en un sanatorio de Rosario luego de padecer una larga enfermedad.

La triste noticia del fallecimiento del empresario fue confirmada por C5N y causó una fuerte conmoción en el entorno del capitán de la Selección Argentina y el mundo del fútbol, con masivas muestras de afecto y condolencias dirigidas a Lionel, su madre Celia y toda la familia Messi en sus redes sociales.