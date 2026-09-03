Un detalle jamás visto: el nuevo parche exclusivo que debuta en la Champions League
A partir de la temporada 2026/27, la entidad europea identificará a los futbolistas que jueguen su primer partido en el torneo con un distintivo en la manga.
La Champions League 2026/2027 presentará una llamativa novedad a partir de la corriente temporada. La UEFA hizo oficial la creación de un parche especial diseñado para reconocer a todos aquellos futbolistas que disputen por primera vez en su carrera un encuentro oficial en la máxima competición europea de clubes.
¿Cómo funciona el nuevo parche de debut de la Champions League?
El novedoso distintivo formará parte del tradicional parche del Starball ubicado en la manga de las camisetas. La iniciativa, desarrollada en conjunto por la UEFA, UC3 y la firma Topps, permitirá a los espectadores identificar de inmediato a los futbolistas que estén viviendo su estreno continental, tanto si forman parte del equipo titular como si ingresan desde el banco de suplentes.
El reglamento del parche establece reglas claras e inalterables para su uso:
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Un solo uso por carrera: El parche solo podrá ser utilizado durante el partido del debut absoluto. Si el futbolista cambia de club en el futuro o sigue disputando el torneo durante varios años, no volverá a llevarlo nunca más.
Transformación en pieza de colección: Al finalizar el encuentro, el parche azul será retirado de la indumentaria utilizada en cancha, autenticado con certificado oficial y entregado a Topps. La compañía lo incrustará en una tarjeta coleccionable única (1-of-1) firmada por el propio protagonista.
¿Quién es el argentino que podría usarlo en su estreno?
La medida entrará en vigencia a partir de la primera fecha de la fase de liga. Entre las promesas y figuras de nuestro país, el joven argentino Valentín Gómez, recientemente incorporado al Real Betis, aparece como uno de los principales candidatos a portar esta distinción en su primera noche europea con la camiseta del club sevillano. En el mismo club, Álvaro Valles tendrá su estreno después de haber disputado la Europa League durante la temporada pasada.
Entre los nombres que pueden tener especial protagonismo aparece Yan Diomande. El delantero, recientemente incorporado por el Real Madrid, disputó la temporada pasada con el Leipzig, pero todavía no tuvo la posibilidad de escuchar desde el campo el tradicional himno de la competición.
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