Un detalle jamás visto: el nuevo parche exclusivo que debuta en la Champions League

Un solo uso por carrera: El parche solo podrá ser utilizado durante el partido del debut absoluto. Si el futbolista cambia de club en el futuro o sigue disputando el torneo durante varios años, no volverá a llevarlo nunca más.

Transformación en pieza de colección: Al finalizar el encuentro, el parche azul será retirado de la indumentaria utilizada en cancha, autenticado con certificado oficial y entregado a Topps. La compañía lo incrustará en una tarjeta coleccionable única (1-of-1) firmada por el propio protagonista.

¿Quién es el argentino que podría usarlo en su estreno?

La medida entrará en vigencia a partir de la primera fecha de la fase de liga. Entre las promesas y figuras de nuestro país, el joven argentino Valentín Gómez, recientemente incorporado al Real Betis, aparece como uno de los principales candidatos a portar esta distinción en su primera noche europea con la camiseta del club sevillano. En el mismo club, Álvaro Valles tendrá su estreno después de haber disputado la Europa League durante la temporada pasada.