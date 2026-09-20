José Mourinho explotó tras el clásico de Madrid: sacó fotos en plena conferencia y apuntó contra los árbitros
El entrenador portugués montó una curiosa escena para manifestar su enojo luego de la derrota de su equipo por 2-1, por la fecha 7 de La Liga.
El clásico madrileño dejó mucha tela por cortar, pero el gran protagonista de la jornada posterior fue, sin dudas, José Mourinho. Después de la dura caída del Real Madrid por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el marco de la séptima fecha de La Liga de España, el entrenador portugués montó un auténtico show mediático en la sala de prensa para descargar su bronca contra las decisiones arbitrales.
Lejos de la mesura habitual tras una derrota, el técnico apareció ante los micrófonos portando dos imágenes impresas en sus manos. Según explicó con ironía, se podía ahorrar toda la conferencia porque la historia real del partido se reducía a esas pruebas gráficas, en las que reclamaba faltas violentas previas —una entrada del Cuti Romero sobre Bellingham y otra acción de Kang-In Lee sobre Valverde— que, a su entender, ameritaban tarjetas rojas ignoradas por el VAR, comandado por Trujillo Suárez.
Mourinho explotó tras el clásico de Madrid, sacó fotos en plena conferencia y apuntó contra los árbitros
El foco de la furia de Mou no se limitó al videoarbitraje, sino que cayó con dureza sobre el juez principal del campo, Ortiz Arias: "Es un pobre árbitro que sólo ha hecho partidos pequeñitos", disparó sin filtro, cuestionando además la designación de las autoridades y recordando antecedentes desfavorables que, según su óptica, persiguen históricamente al conjunto merengue.
"Si nos dejan competir en igualdad, lo haremos. No quiero decir que esto estaba preparado, quiero creer que se equivocan", ironizó el DT, antes de ampliar su reclamo a todo el arbitraje del fútbol español mencionando fallos polémicos recientes en otros escenarios. El cierre de su exposición dejó una pregunta filosa y provocadora que resonó al instante en todo el continente: "¿Negreira no está no? ¿O todavía está?".
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