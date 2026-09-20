José Mourinho explotó tras el clásico de Madrid: sacó fotos en plena conferencia y apuntó contra los árbitros

"Si nos dejan competir en igualdad, lo haremos. No quiero decir que esto estaba preparado, quiero creer que se equivocan", ironizó el DT, antes de ampliar su reclamo a todo el arbitraje del fútbol español mencionando fallos polémicos recientes en otros escenarios. El cierre de su exposición dejó una pregunta filosa y provocadora que resonó al instante en todo el continente: "¿Negreira no está no? ¿O todavía está?".