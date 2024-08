El tremendo gesto de Riquelme en Boca con un símbolo del ascenso que es viral

pablo vico.jpg

"Yo estaba concentrado, fue un viernes, estaba en la cancha de Brown. Me llama el que cuida la puerta y me dice ‘Pablo, te buscan de parte de Riquelme’. Yo pensé ‘tengo un jugador de apellido Riquelme'... 'decile que no estoy’. Y me dice ‘no, no, están en un coche, están bien vestidos’”, comenzó diciendo.

Luego, agregó de parte de quién recibió las entradas para ir a La Bombonera el partido que se disputó el 25 de junio del 2023: "De parte de Riquelme vino el hermano, me dejó tres invitaciones especiales para que fuera a ver la despedida el día domingo. No lo podía creer”.

Pablo Vicó en @SuperDeporRadio pic.twitter.com/ptnLOvePWd — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) August 8, 2024

Con todo este panorama, lo que más sorprendió fue cuándo Vicó contó algunos detalles más sobre su relación con él: “A Román no lo conocía. Yo lo conocía a Sebastián, al hermano. Si yo te digo que el 31 de diciembre Román me llamó, ¿me lo creés? Yo me quería cortar las venas porque no escuché el llamado, mi familia me quería matar”.

además, agregó: “No hay conexión. Yo tengo conexión con Cristian, con Sebastián, a Román no lo conozco. Me encantaría saludarlo, felicitarlo, por todo lo que hace en Boca, por todo lo que lograron y van a lograr". "Que le haya dado la oportunidad a Diego (Martínez) y me gustaría conocerlo. Medio cholulo lo mío, ja”, sentenció.