La hija del hincha fallecido en el Monumental explotó contra Riquelme tras sus dichos

Tras poner sobre la mesa la muerte de Pablo Serrano, quien murió a principios de junio luego de caer desde una de las tribunas, su hija Mía explotó en las redes sociales y le dejó un durísimo mensaje al máximo ídolo del Xeneize.

“Que ni se le ocurra volver a usar la muerte de mi papá para hacer política. Asco dan”, contestó Mia en una publicación. Ante la respuesta de un simpatizante del club de La Ribera, se defendió: “Si pensás que tengo algún problema personal con Román, estás equivocada. No me importa ni él ni su gente, pero prometí defender la memoria de mi papá sin importar lo que me cueste”.

Qué pasó con Pablo Serrano en el Monumental

Pablo Serrano, de 53 años e hincha de River, murió el sábado 3 de junio de 2023 en el estadio Monumental luego de haber caído desde la tribuna Sívori Alta hacia la Baja. El Millonario estaba por jugar ante Defensa y Justicia por la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, clausuró el estadio preventivamente y lo habilitó pocas horas después. El equipo de Martín Demichelis completó su partido 2 semanas después en su cancha.