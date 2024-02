Juanfer Quintero confesó que se sintió ninguneado por Riquelme tras sus críticas

"¿Aimar o Riquelme? Son dos fenómenos, soy más de Riquelme, pero Juan Román tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa… Me molestó de él, sí. Uno no espera que jugadores así te discriminen o te quiten el mérito de algo. Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y darle la razón al que la tiene", expresó Quintero en diálogo con el youtuber Ezzequiel.