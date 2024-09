Jugó en Boca, tuvo un buen paso por Europa y se volvió alcohólico tras el retiro

El ex jugador de Boca, Millonarios, Inter Milan y Porto, no tuvo filtro para hablar y contó todo: “Me desgasté el alma, pero cuando me di cuenta que estaba perdiendo el control dije ‘basta’. La adicción es cosa del pasado, pero sigue escondida a la vuelta de la esquina…El alcoholismo siempre será un rival difícil de regatear, digámoslo así".

"Uno de esos que siempre intentarán ponerme en dificultades, pero estoy trabajando en mí, en mi nueva vida y en mi salud. Todo por mis hijos y por quienes me rodean”, contó en líneas textuales de un testimonio crudo que fue publicado por La Gazzetta dello Sport.

Otras reflexiones de Fredy Guarín que atraviesa un duro momento

“Lo mío fue durante 20 años entregarme al fútbol y es lo que yo sé hacer. Tampoco me preparé para otras cosas. Quedé como desamparado y tomé decisiones que no fueron buenas…Llegó un punto donde ya no podía más seguir con esa forma de vida y me tocó pedir ayuda porque lo intenté varias veces, pero había recaído. Me tocó rendirme y entregarme a mi ser superior, a unos profesionales con los que estoy trabajando para poder remediar muchas cosas”.

