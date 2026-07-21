Julián Álvarez agradeció el apoyo de los hinchas tras el subcampeonato: "Soñábamos con..."
El delantero argentino utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.
La Selección Argentina regresó al país con el dolor de haber quedado muy cerca de conquistar un nuevo título mundial, pero también con el reconocimiento de miles de hinchas que acompañaron al equipo hasta el último momento. Entre los futbolistas que decidieron compartir sus sentimientos públicamente estuvo Julián Álvarez, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para agradecer el respaldo recibido durante toda la Copa del Mundo y transmitir un mensaje de optimismo de cara al futuro.
El delantero, uno de los jugadores más importantes del ciclo de Lionel Scaloni, publicó un emotivo texto acompañado por varias imágenes que resumieron distintos momentos vividos durante el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá. "Agradecimiento eterno a todos los argentinos por estar siempre: alentando, apoyando y creyendo hasta el final. Todos soñábamos con llevar la copa a casa, pero más allá del resultado, lo que vivimos y sentimos durante estos 50 días no lo vamos a olvidar nunca", escribió la Araña.
El atacante también dejó en claro que el grupo buscará transformar el golpe sufrido en un nuevo impulso para afrontar los desafíos que vienen. "Porque ganar es hermoso, pero representar esta bandera con entrega, compromiso y corazón es lo que nos define. Nosotros vamos a levantarnos, aprender y seguir. Porque pase lo que pase, somos así. No entendemos la vida de otra manera: siempre para adelante, luchando por nuestra bandera y soñando con dejar a la Argentina en lo más alto", expresó.
Julián Álvarez, uno de los estandartes de la Selección Argentina
Sus palabras reflejaron el sentimiento general del plantel luego de la derrota por 1-0 frente a España en la final, un encuentro que se resolvió recién en el tiempo suplementario y que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos minutos.
Desde lo deportivo, Julián volvió a cumplir un papel determinante durante la competencia. Aunque llegó al Mundial con algunas molestias físicas que condicionaron parte de su preparación, logró disputar ocho partidos bajo las órdenes de Scaloni, cinco como titular y tres ingresando desde el banco de suplentes.
Su momento más recordado llegó en los cuartos de final frente a Suiza. Cuando el encuentro parecía encaminado hacia los penales, el delantero apareció a los 112 minutos del alargue con un potente derechazo que selló la clasificación argentina a las semifinales. Esa conquista fue destacada posteriormente por la FIFA como uno de los mejores goles de las instancias decisivas del campeonato.
Más allá de ese tanto decisivo, Julián volvió a sobresalir por una característica que lo convirtió en una pieza indispensable para el funcionamiento del equipo: la presión constante sobre la salida rival. Ese despliegue quedó reflejado, por ejemplo, en la recuperación sobre Mohamed Salah que dio origen al tercer gol argentino frente a Egipto en los octavos de final.
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