Julián Álvarez agradeció el apoyo de los hinchas tras el subcampeonato: "Soñábamos con..."

Su momento más recordado llegó en los cuartos de final frente a Suiza. Cuando el encuentro parecía encaminado hacia los penales, el delantero apareció a los 112 minutos del alargue con un potente derechazo que selló la clasificación argentina a las semifinales. Esa conquista fue destacada posteriormente por la FIFA como uno de los mejores goles de las instancias decisivas del campeonato.

Más allá de ese tanto decisivo, Julián volvió a sobresalir por una característica que lo convirtió en una pieza indispensable para el funcionamiento del equipo: la presión constante sobre la salida rival. Ese despliegue quedó reflejado, por ejemplo, en la recuperación sobre Mohamed Salah que dio origen al tercer gol argentino frente a Egipto en los octavos de final.