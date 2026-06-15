Julián Álvarez sorprendió a La Mona Jiménez con un regalo especial en pleno streaming
El delantero de la Selección argentina protagonizó uno de los momentos más emotivos de la primera emisión de AFA Estudio.
A pocos días del estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó la primera edición de AFA Estudio, su nuevo canal de streaming oficial. La emisión contó con invitados destacados y uno de los momentos más comentados de la jornada tuvo como protagonista a Carlos “La Mona” Jiménez, quien recibió una inesperada muestra de cariño por parte de dos campeones del mundo.
Durante gran parte del programa, el referente del cuarteto compartió anécdotas de su extensa trayectoria artística, recordó diferentes etapas de su carrera y participó de diversas propuestas junto a los integrantes de Un Poco de Ruido. Además, la transmisión tuvo la presencia de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien se sumó a varios de los momentos distendidos que ofreció el ciclo.
Sin embargo, el instante más emotivo llegó sobre el cierre de la emisión. Mientras relataba algunas historias frente a las cámaras, La Mona fue sorprendido por la aparición de Julián Álvarez y Nahuel Molina. El cantante no tenía conocimiento de que ambos futbolistas se encontraban cerca del estudio, por lo que su reacción fue completamente genuina al ver ingresar a dos de los jugadores más queridos por los hinchas argentinos.
La Mona Jiménez visitó a la Selección Argentina en Kansas y se llevó un homenaje
El delantero del Atlético de Madrid se acercó al artista cordobés y lo saludó afectuosamente. Luego, sacó una camiseta de la Selección argentina con el número 9 y firmada especialmente para él. El gesto provocó una visible emoción en el músico, quien agradeció el obsequio y compartió un cálido intercambio con el atacante surgido en River.
“Un gustazo, amigo”, expresó La Mona apenas vio a Álvarez ingresar al lugar. Instantes después, al recibir la camiseta, agregó: “Te agradezco mucho de corazón”. Las palabras reflejaron la alegría del cantante, que no ocultó su felicidad por el encuentro con uno de los referentes actuales del conjunto nacional.
La emoción también se trasladó a las redes sociales. Desde Kansas, ciudad donde se encuentra acompañando a la delegación argentina, el histórico cuartetero publicó un mensaje en el que manifestó todo lo que significó para él formar parte de la experiencia. “Desde Kansas con AFA Estudio ¡Estoy pasando un momento muy muy feliz, que placer ver a mis amigos y a todos los que están presente en este estudio!”, escribió.
La aparición de Julián Álvarez y Nahuel Molina terminó convirtiéndose en uno de los puntos más destacados de la jornada. En medio de la expectativa por el inicio de una nueva Copa del Mundo, los futbolistas regalaron una escena cargada de afecto y reconocimiento hacia una de las figuras más emblemáticas de la música popular argentina.
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