Julián Álvarez sorprendió a La Mona Jiménez con un regalo especial en pleno streaming

“Un gustazo, amigo”, expresó La Mona apenas vio a Álvarez ingresar al lugar. Instantes después, al recibir la camiseta, agregó: “Te agradezco mucho de corazón”. Las palabras reflejaron la alegría del cantante, que no ocultó su felicidad por el encuentro con uno de los referentes actuales del conjunto nacional.

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La emoción también se trasladó a las redes sociales. Desde Kansas, ciudad donde se encuentra acompañando a la delegación argentina, el histórico cuartetero publicó un mensaje en el que manifestó todo lo que significó para él formar parte de la experiencia. “Desde Kansas con AFA Estudio ¡Estoy pasando un momento muy muy feliz, que placer ver a mis amigos y a todos los que están presente en este estudio!”, escribió.

La aparición de Julián Álvarez y Nahuel Molina terminó convirtiéndose en uno de los puntos más destacados de la jornada. En medio de la expectativa por el inicio de una nueva Copa del Mundo, los futbolistas regalaron una escena cargada de afecto y reconocimiento hacia una de las figuras más emblemáticas de la música popular argentina.