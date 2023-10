Julián Álvarez, en la ceremonia del Balón de Oro 2023: "Es un orgullo estar en los 10 primeros"

En relación a que Lionel Messi puede ganar su octavo Balón de Oro, el atacante no dudó: "Creo que me uno a lo que dijo Pep, que debería ser uno para él y otro para el resto. Creo que ha hecho un año increíble, obviamente con el gran Mundial que hizo siendo mejor jugador, ganándolo, creo que si se lo merece".

JULIÁN ÁLVAREZ OPINÓ SOBRE LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES

El exdelantero de River aclaró una polémica donde dijo que no quería que Boca salga campeón: "Fue ahí un comentario, me preguntaron si quería enfrentarlo y esperemos que no. Uno primero como argentino y como hincha de la Selección Argentina ahí tiramos para el mismo lado pero después, a nivel clubes, es un poco diferente".